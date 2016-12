Elevii şi studenţii vor primi bonurile pentru achiziţionarea calculatoarelor

Elevii și studenții vor primi bonurile pentru achiziționarea calculatoarelor

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor și studenților în vederea achiziționării de calculatoare continuă și în 2016.Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, modelul bonului valoric de care vor beneficia elevii și studenții din învățământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 lei pe membru de familie. Bonul reprezintă echivalentul în lei a sumei de 200 de euro și este destinat achiziției de calculatoare.Culoarea bonului valoric din acest an va fi verde deschis. Din motive de securitate, în fiecare an, culoarea fundalului și seria bonului valoric sunt modificate prin HG.Distribuirea bonurilor pentru achiziționarea de calculatoare are termen-limită data de 30 iulie, iar achiziția propriu-zisă se va putea face până la 31 august.Bugetul alocat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice pentru derularea „Euro 200” în anul 2016 este de 15 milioane de lei, pentru un număr total de 12.024 de beneficiari (elevi și studenți).