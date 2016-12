Egiptul uimeşte lumea cu investiţiile în infrastructura maritimă

Egiptul uimește lumea cu investițiile în infrastructura maritimă

Abia ce a inaugurat noul Canal Suez, că Egiptul a început lucrările de dragare la un nou culoar de transport maritim, cu lungimea de 9.5 km, la Est Port Said, cu scopul de a facilita navigația maritimă internațională.Operațiunile de dragare vor fi executate de un consorțiu format din șase firme internaționale, care au lucrat și la noul canal.Este vorba de companiile: National Marine Dredging Company (Emiratele Arabe Unite), Royal Boskalis Westminster și Van Oord (ambele din Olanda), Jan de Nul Group și Deme Group (din Belgia), Dredge and Dock Company (SUA). Urmează să fie excavați 17 milioane metri cubi de nisip, în decurs de cinci luni.Noua cale de transport maritim este paralelă cu Est Port Said și are scopul de a permite navelor să se deplaseze în ambele direcții simultan. Ca urmare, se va reduce timpul de așteptare pentru navele care trec de la și spre Canalul Suez și Marea Mediterană.Noua cale de transport este o parte a proiectului de dezvoltare a Est Port Said, care va avea o zonă industrială întinsă pe 2.600 de hectare.