Şeful statului şi premierul trebuie să intervină! Se pierd sute de milioane de euro

Criza bulgaro-română a proiectelor transfrontaliere

Șeful statului și premierul trebuie să intervină! Se pierd sute de milioane de euro

Colaborarea bulgaro-română pe proiecte transfrontaliere cu finanțare europeană este în criză. De câteva luni, finanțarea pentru proiec-tele Interreg Bulgaria - România, inclusiv a celor pentru infrastructură, este blocată. Din ce cauză?„Partenerii bulgari au aprobat, alături de români, criteriile de evaluare și departajare a proiectelor, dar nu au fost de acord cu rezultatele selecției, când au văzut care sunt proiectele câștigătoare. Întrucât nu erau cele pe care și le doreau, au cerut reluarea întregului proces de evaluare, de la început”, a declarat Dănuț Jugănaru, directorul general al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, reprezentantul mediului de afaceri românesc în comitetul de monitorizare a proiectelor.Ce presupune o reluare de la zero? „Se va irosi aproape un an de zile și, atât românii, cât și bulgarii vom pierde sute de milioane de euro”, explică Jugănaru.Blocajul este total. La ultima întâlnire, a comitetului de monitorizare a proiectelor, partea bulgară pur și simpli nu s-a prezentat. Partea română, sub semnătura președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a trimis o scrisoare comisarului euro-pean Corina Crețu, solicitându-i să medieze disputa. La mediere, bulgarii s-au dovedit inflexibili, spunând că vor să li se aprobe anumite proiecte, deși li s-a atras atenția de către cei din Comisia Europeană că regulile trebuie respectate de toată lumea. Dar în presa din Bulgaria, lucrurile au fost prezentate pe dos, românii fiind învinovățiți pentru blocaj.„Trebuie făcut ceva: nu ne permitem să pierdem atâția bani. Comunitățile locale așteaptă să li se aprobe proiectele de infrastructură”, spune Dănuț Jugănaru.Într-adevăr lucrurile au mers mult prea departe. Dat fiind gravitatea acestui caz - în joc fiind nu doar proiectele Interreg și câteva sute de milioane de euro, ci și colaborarea pe mai departe între Bulgaria și România pe proiecte mai ample, precum cele privind asigurarea condițiilor de navigabilitate pe Dunăre - este nevoie de o intervenție la nivelul cel mai de sus. Președintele României, Klaus Iohannis, și premierul Dacian Cioloș au obligația să ia legătura cu omologii bulgari și, împreună, să găsească o soluție. Acum, este nevoie mai mult decât oricând de o intervenție politică.