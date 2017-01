Şeful OMV, pus sub acuzare de procurorii din Viena

Șeful OMV, pus sub acuzare de procurorii din Viena

Ştire online publicată Joi, 18 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Directorul general al grupului OMV, Wolfgang Ruttenstorfer, a fost pus sub acuzare pentru efectuarea de tranzacții în baza unor informații cu caracter privilegiat, a anunțat, miercuri, procuratura din Viena, potrivit Mediafax. Ruttenstorfer a negat că a făcut ceva greșit și nu consideră ca trebuie să demisio-neze, relatează Reuters. „Cred că am acționat întotdeauna corect. Din punctul meu de vedere nu văd niciun motiv să demisionez” - a declarat el. „Procuratura îl pune sub acuzare pentru tranzacții în baza unor informații cu caracter privilegiat”, a declarat purtătorul de cuvânt al procuraturii, Thomas Vecsey, referitor la directorul general al OMV. Potrivit Bloomberg, tribunalul a ținut cont de agenția de reglementare financiară din Austria, FMA, care în aprilie 2009 a solicitat informații de la directorul general al OMV după ce acesta a cumpărat 26.500 de acțiuni în companie, cu o săptămână înainte să anunțe vânzarea pachetului de 21,2% din acțiunile deținute de OMV la grupul MOL. Ruttenstorfer, în vârstă de 60 de ani, se află în funcție din 2002 și urmează să se pensioneze în martie 2011. OMV este acționarul majoritar al Petrom (SNP), cea mai mare companie românească.