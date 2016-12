Şeful ANSVSA a fost demis

1

Cu respect! Sunt Ailyne asistentă medicală în UK În urmatorele pagiini, vă voi explica cum puteți să recuperați circa 14,4 milioane de euro pe an pt COMUNITATE TURCO-TATARA. CUPRINS 1. SCOP 2. OBIECTIV 3. DESFĂȘURARE 4. ÎMPLINIRE 5. CONSOLIDARE 1. SCOP Pt a nu se pierde banii COMUNITATII TURCO-TATARE (CTT) 2. OBIECTIV 1.1 Analizând în ansamblu evoluția economico-socială a României în ultimii 23 de ani de la 1990 încoace, se poate trage urmatoare concluzie care apoi se poate aprofunda mai pe larg: 1.1.1 Ingresul de capital (sau sursă de profit) în proprorție de 5-10% mai exact circa 7,5% a fost educația. Binențeles că datorităfaptului că nu s-au efectuat cercetări în ansamblu statistici cifra poate parea eronată fie exagerând fie minimalizândo. Dar să evaluă din facultățiile și postlicealele din Romania se scot anual 300.000 de absolventi aceasta însemnând 300.000 (studenți) x 500 euro(=2000 lei noi taxă anuală)= 150 milioane de euro sau (600.000.000 lei noi adică= 6.000.000.000.000 lei vechi) anual. 3. DESFĂȘURARE Ei bine 20% (30 milioane de euro sau 120.000.000 lei noi adică= 1.200.000.000.000 lei vechi) anual. pot fii ai dumneavoastră dacă și numai dacă feți face urmatoarele: - în țară sunt 42 județe si 1 județ mic (Ilfov +mun.Bucuresti 6 sectoare)=deci 42+1+6=49 de zone de interes - CTT are oameni în Tulcea, Ilfov+Bucuresti, Constanța= deci 1+1+6+1=9 zone de interse. -atunci 9 zone de interes pot să susțină 9x8= 72 Instituții de învățământ ale CTT în cele 9 zone locuiesc circa 1.000.000 CTT deci 1milion CTT/9= circa 100.000 pe zonă , adică 100.000 CTT /8 instituții de învățămant CTT= 1 instituție CTT/11.000 CTT dar plus 50% locuri și pentru alte nații binențeles contra cost adica în total 1 instituție la circa 22.000 locuitori. - bun, acum se va publica planul și interesele atât în România cât și în Turcia și chiar internațional. - în fiecare an se va deschide 2 asfel de instituții de învățământ CTT. -care va fi structura? simplă circa (în funcție de buget și cerere , organizare flexibilă)creșe(2000 locuri)/grădiniță(1800 l)/scolă primară(1600 l)/școlă generală(1400 l)/ școlă profesională (1000 l)/ liceu (200 l)/școlă postliceală (1000 l)/ facultate (defapt doar o grupă sectia și facultate fiind doar la municipiul de județ)(30 l). - trebuie mers pe școlii de meseri chiar și la facultate și posliceale. - tb mers pe o predare 10% în română, 45% turco-tătară și 45% în engleză și/sau franceză (de preferat engleza) -de ce pt ca să fie angajați , deci să no facă degeaba și chiar și ân străinătate pt că în România salarile sunt mici locuri de muncă nu sunt și viața este acum la fel de scunpă ca în occident de multe ori chiar mai scumpă înafară de chirii care sunt cam de 3-4 ori mai ieftine restul este la fel de scump ba chiar cu 30% mai scump decat media europeana si USA. - profiluriile tb să fie dinamice adică la cerere dar totuși dintre cele mai căutate și cât de cât ușoare sunt : -bucătar -contabil -electrician -sudor -alte meseri construcții -confecții -cofetar -recepționer -cameristă -turism -secretariat -drept -economie -geografie -istorie -religie -asistent medical generalist -asistent medical farmacie -asistent medical balneofizioterapie -asistent medical urgență -asistent medical veterinar -biolog -limbii străine -mecanic auto -șofer tir -marinar -etc sunt cam 30 de meseri în funcție de cerere și ofertă se poate recupera 14,4 milioane de euro care în mod normal 7,2 milioane de euro îi platesc membrii CTT și alți 7,2 milioane de euro care îi platesc romanii care ar putea să facă toate aceste cursurii și licee chiar în cadru CTT asfel râmn cei 14,4 miluane anual în CTT, ridicând asfel Bugetul CTT cu 2% în fiecare an după 50 de ani CTT este cu 1000% mai bogată adică de 10 ori. Alfel dacă nu investești bani se devalorizează și uneori este mai bine să investești puțin 2 instituții dinaceste nu necesită investiții mai mari de 200.000 euro fiecare. Așa că ar fi doar 400.000 euro de investit anual. Banii se recuperează din taxe anul va fi indiferent de nivel 250 euro pentru primii 10 ani apoi 500 euro investiția se amorsă în 4 ani ca medie și maxim 20 de ani. Dar merită alfel banii ținuți la ciorap se devalorizează banii nu sunt aur ei îți pierd valuarea în timp cu circa 2% pe an , însăși scopul baniilor este să fie puși în mișcare deaceea au și fost inventați spre a se renunța la troc de a te mișca ușor cu ei și rapid și de ai pune în circulație banii ne puși în circulație nu au nici o valuare. Ei nu sunt aur argint sau diamante ca să-și păstreze valuarea în timp îngeneral constantă ba chiar să crească cu 1% pe an caz diamante și aur. ex. curs IMO (cursurii pentru marinari , timonieri, ofițeri etc ) sunt circa 48 module cate unul costă circa 5 milioane adică dacă le face cineva face cam 24 din ele x 5 milioane vechi = 120 milioane vechi dacă ai de exemplu în Constanța 30 cursanți pe lună= 360 milioane de lei vechi adică circa 80.000 euro din care 10% profit net = 8.000 euro pe lună și dacă mai ai școală de șoferi pt toate categoriile tot cam =800 euro pe lună alte cursuri =40 euro /lună pe curs x20 cursuri= 800 euro școală de asistenți medicali =alte cursuri =40 euro /lună pe curs x10 profilurii= 400 euro ca și total 10.000 euro/ lună profit net ce mai creezi și 2000 locuri de muncă asta doar pe o instituție vei rula 100.000 euro/ lună și vei ave un profit net de 10% =10.000 euro/lună dar vei creea și 2000 locuri de muncă și (9030 elevi și studenți)/ instituție de învățământ. (prețuriile și taxele tb să fie în concordanță cu prețul pieții(al concurenței) cu sau nu un minus de 5-10% dar nu mai mult și fără nici un plus). Iar la nivel de țară la 72 de instituți vei avea 72x10.000 euro profit pe lună net= 720.000 euro profit net pe lună dintro cifră de afaceri de 7,2 milioane de euro. Apoi în timp putând mări numărul de locuri și să ajungi la dublu sau triplu adică 720.000 euro pe lună x 2 sau 3= 1,44 milioane euro sau 2,16 milioane euro profit net pe an. Și asfel, să creezi pentru CTT 72 x2000 locuri de muncă = 144.000 locuri de muncă la nivelul țării. Și asfel să menții și cultura și tradițiile turco-tatare vii. Dar și meseriași buni ,vorbitori și de engleză pelângă turcă și tătară. Binențeles că vei avea și 50% d elocuri cu taxă și pentru români dornici să studieze și asfel se va rotunji în sus profitul. 4. ÎMPLINIRE Am văzut cum se poate cu O Șc.Posliceeală să ai averi imense taxele sunt de 20 milioane pe an si aun ca medie 300 pe an x 3 ani = 900 de cotizanti x20 milioane = 1,8 miliarde lei vechi numai o singură școală adică 45.000 euro pe an. Și profit net de 10% adică 4.500 euro cu doar 20 de angajatii cu ora și 2 săli închiriate în școlile și licele de stat. Dacă ai 50 asfel de școli în țară ajungi la 50 x45.000= 225.000 euro /an profit net. Școlii se pot face asfel una bază și restul filiale. Restul cate 2 filiale pe an in 25 de ani ai 50 de școli avantaj că având comunitate CTT ai sigur clienți și concurența va da faliment. În cele 9 zone unde sunt CTT media este de 10-40% TCC adica circa 25%(circa 1,5 milioane CTT și 4,5 români și alții= un total de circa 6 milioane). Asta înseamnă profit garantat. 5. CONSOLIDARE Și cu răbdare și abnegație vb în comunitatea CTT pute-ți într-un an, să vă elaborați planul de dezvoltare a acestor centre de învațămant multidisciplinare și de toate gradele (de la creșe pană la faculate orientate pe meseri toate cu profil și 10% romană ca limbă de predare, 45% turco-tatară și 45% franceză și/sau engleză(de preferat engleza)). Profesori în primii 5 ani angajați cu ora din CTT și/sau nu numai în funcție de necesități. Apoi după selecția celor 5 ani făcut contracte de muncă celor meritoși celorlalți cu ora și pe semestru nu pe an că dacă vă plecă vă lasă în pom și dacă vreți săl dați afară nu puteți cu contract normal pe normă întregă, asfel după un trimestru nefiind mulțumit de el nu îi mai faceți alt contract. Încet și cu răbdar, puțin câte puțin totul în final este posibil. Perseverează întodeauna nu există cale de întoarcere, doar înainte poți să mergi. Dacă stai pe loc te scufuzi paraful și intemperiile te vor eroda iar în urma ta va rămâne decat nisipul, acel nisip care cândva din nimic putea să fie o piramidă.