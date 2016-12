Şeful ANAF o face zob pe Monica Macovei

Șeful ANAF o face zob pe Monica Macovei

Gelu Ștefan Diaconu președintele Agenției Naționale Antifraudă Fiscală a pornit la contraatac împotriva europarlamentarului Monica Macovei, Aceasta criticase campania ANAF împotriva micii evaziuni. Într-un comunicat de presă dat publicității, șeful ANAF afirmă următoarele:„Este a doua oară când, în deplină cunoștință de cauză, europarlamentarul Monica Macovei lansează acuzații false la adresa ANAF. După ce a îndemnat românii să picheteze sediile ANAF, europarlamentarul Monica Macovei a reafirmat recent că „In loc să se ducă după marii datornici” Fiscul se duce „peste cei mici, 5 lei, 10 lei, 100 lei, 1.000 lei".Deși, în mod repetat, ANAF a prezentat opiniei publice rezultatele Direcției Antifraudă din primul an de funcționare și din primele două luni din 2015, Monica Macovei, membru al Parlamentului European, continuă să dezinformeze opinia publică cu privire la activitatea uneia dintre cele mai importante instituții ale statului.Europaramentarul Monica Macovei știe că 90% din dosarele instrumentate de Direcția Antifraudă sunt dosare de peste 1 milion de euro și că în primul an de activitate a înaintat organelor de anchetă peste 700 de sesizări penale, cu o valoare estimată a prejudiciilor de peste 800 milioane de euro.Cățărată pe valul populismului, manipulează însă fără nicio reținere opinia publică, afirmând că Fiscul se ocupă de buticuri.În plus, deși europarlamentarul Monica Macovei, ca fost ministru al Justiției, știe că recuperarea prejudiciilor de către ANAF este îngreunată, în procent de aproape 50%, de activitatea sistemului judiciar, dezinformează cu lejeritate și în această privință, aruncând întreaga responsabilitate în spatele ANAF.De doi ani, de când mă aflu la conducerea ANAF, această instituție a trecut prin transformări structurale profunde, ale căror rezultate au început deja să se vadă. În tot acest timp, am reușit să mențin activitatea ANAF în afara oricăror bătălii politice, însă nu pot să tac atunci când munca mea și a colegilor mei este dusă în derizoriu de interese politicianiste meschine.Alături de doamna Alina Gorghiu și de alți lideri politici, europarlamentarul Monica Macovei a reușit performanța de a se situa pe o poziție adversă celei exprimate de Transparency International România, care e emis recent un comunicat de presă legat de acțiunile ANAF de combatere a evaziunii și de întărire a disciplinei fiscale în care se afirmă: „(...)Transparency International România salută campania de promovare a disciplinei fiscale ca atitudine de justiție socială, de combatere a fraudelor și a corupției privind veniturile bugetare. Considerăm că nu este indicată aplicarea unor decizii cu jumătate de măsură, pentru că evaziunea fiscală reprezintă furt din banii publici.(...)(...)Totodată atragem atenția că o campanie împotriva ANAF este greșit direcționată (...) De exemplu, un antreprenor care face evaziune de 300 de lei privează de ajutorul social un cetățean aflat în dificultate. Este injust ca o persoană să nu poată beneficia de dreptul la asistență socială din cauza lipsei de resurse și a toleranței pentru furt și înșelăciune. (...)"Marii datornici și marii evazioniști nu numai că nu sunt ocoliți de ANAF, dar unii dintre ei se află deja în pușcărie. Iar europarlamentarul Monica Macovei știe acest lucru.Programul de verificare a marilor averi a început să dea primele rezultate, însă o astfel de activitate nu se desfășoară în fața camerelor de luat vederi. Iar europarlamentarul Monica Macovei știe acest lucru. Nu intenționez să transform activitatea ANAF într-un circ, doar pentru că așa vrea unul sau altul.Să ai pretenția și să induci publicului ideea ca Fiscul poate repara în doi ani tot ce s-a făcut greșit în 25 de ani este o dovadă a neseriozității și a incapacității de înțelegere a complexității acestei instituții.Dezaprob ferm această campanie împotriva ANAF, purtată de nume sonore din politica românească, și doresc să asigur opinia publică că ANAF se află în mijlocul unui proces ireversibil de reformă instituțională veritabilă. Nu voi intra în jocul meschin al celor care aleargă după voturi, însă nici nu voi lăsa pe nimeni să-și bată joc în asemenea mod de activitatea instituției pe care o conduc.”