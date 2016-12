Şeful ANAF declară război grupurilor evazioniste

1

Biserica - cea mai mare evaziune fiscala LEGALA

Cea mai mare evaziune fiscala LEGALA o gasim in sanul Bisericii - institutie a statului care nu plateste absolut nici un impozit acestuia desi, in tara, sunt o gramada de hoteluri si alte locuri pe care Biserica le inchiriaza turistilor, se vand tot felul de iconite, cruciulite, etc. , se percep o gramada de bani pentru tot felul de slujbe religioase ( nunti, botezuri, inmormantari etc.), se fac tot felul de excursii la lacasele de cult din tara si din strainatate ! Din moment ce legea romana spune clar ca orice venit se impoziteaza, Biserica de ce nu plateste taxe si impozite la stat ?