"Eficientizarea operaţiunilor Rompetrol din România nu va conduce la restructurări de personal"

"Eficientizarea operațiunilor Rompetrol din România nu va conduce la restructurări de personal"

Ştire online publicată Miercuri, 11 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Conducerea fondului național suveran al statului Kazahstan Samruk-Kazyna, proprietarul companiei KazMunayGas, este interesată de experiența obținută de Rompetrol în implementarea programului „Change for good” destinat eficientizării operațiunilor din România, în ideea de a aplica la nivel de grup această experiență - este declarația făcută de Adamas Ilkevicius, Chief Transformation Officer în cadrul fondului, într-un interviu acordat Agerpres.Ilkevicius a precizat că se dorește eficientizarea Rompetrol, dar nu există nicio intenție să fie tăiate locuri de muncă și a subliniat că planurile ambițioase pe care conducerea companiei le are pentru anii următori pot fi un exemplu de schimbare de succes.- Cu privire la programul „Change for good“, ne puteți da mai multe detalii referitoare la măsurile concrete care urmează să fie implementate pentru a atinge obiectivele propuse?- Luând drept exemplu Rompetrol, vrem să trimitem un mesaj foarte clar, acela că schimbarea este posibilă atunci când ai o echipă bună. Eu reprezint fondul național suveran al statului Kazahstan Samruk-Kazyna și noi avem o gamă largă de active, aproximativ 700 de companii, KazMunayGas fiind una dintre cele mai importante dintre ele. În portofoliul nostru, suntem interesați de inspirație și, din ce am auzit până acum, Rompetrol poate fi o sursă de inspirație pentru o poveste de succes. Ceea ce au reușit să obțină în ultimii ani prin introducerea unor noutăți este impresionant, iar planurile ambițioase pe care le discută în prezent, pentru anul acesta, pentru 2016 și 2017 sunt convins că vor fi un exemplu de schimbare cu succes.- Programul „Change for good“, destinat eficientizării operațiunilor Rompetrol din România, va duce la restructurări de personal?- Acest lucru a fost discutat. De ce a fost discutat? Pentru că, atunci când spunem transformare sau schimbare, prima reacție este că probabil va conduce la eliminarea unor locuri de muncă. Mesajul este unul foarte clar: aceasta nu este intenția noastră. Avem o echipă bună la Rompetrol, am văzut acest lucru când am vizitat rafinăria și unele benzinării. Există loc de îmbunătățiri, da, vrem eficiență, dar nu avem absolut nicio intenție să tăiem locuri de muncă.- Rompetrol ar putea avea probleme din cauza scăderii prețului petrolului?- Rompetrol este mai mult o companie downstream, ceea ce înseamnă că obține țițeiul brut, îl rafinează, realizează un produs pe care îl vinde pe piață prin rețeaua de distribuție. Atunci când prețul țițeiului scade, efectul nu este unul negativ pentru Rompetrol, pentru că obține petrol mai ieftin.- Credeți că schimbările de aici pot fi implementate și în alte companii din portofoliul fondu-lui Samruk-Kazyna?- Da, suntem interesați să învățăm din exemplele de succes și să le implementăm și la alte companii din portofoliul nostru. Dar nu este vorba numai de exemple. Suntem interesați și să facem schimb de capital uman, de asemenea. Să luăm cei mai buni oameni și să le cerem să ni se alăture în alte părți ale organizației noastre pentru a încerca să realizeze aceste diferențe și în alte părți, deoarece experiența de aici este una de succes pentru noi.- Care este opinia dumnea-voastră după vizita în România?- Pot să vă împărtășesc unele aspecte în calitatea noastră de acționar la KazMunayGas. Am avut unele întrebări dificile atunci când KazMunayGas a decis să intre pe piețele internaționale. Dacă ne uităm în urmă la preluarea Rompetrol, trebuie să spunem că primii ani și primii pași în România nu au fost tocmai ușori. Pe de o parte, era situația economică, iar pe de altă parte, era un aspect care ține de cultură. KazMunayGas nu avea nicio experiență în ceea ce privește munca peste hotare. În concluzie, aceasta este o poveste de succes la nivel de grup și de aceea este o sursă de inspirație să vedem ce s-a făcut la Rompetrol și să discutăm cu echipa managerială de aici. Sunt foarte fericit să văd ceea ce a făcut echipa managerială de aici, pentru că probabil aceasta ne va stimula următoarea noastră expansiune internațională.