Şefia statisticii judeţene a rămas în familie

Șefia statisticii județene a rămas în familie

Gheorghe Bușu (PD-L) a preluat cârma Direcției Județene de Statistică, de la fratele său Enache Bușu (PNL). „Am participat la concursul de la Institutul Național de Statistică, împreună cu alți doi candidați. Am obținut primul loc cu 250 de puncte din 300. Examenul a constat dint-un proiect de management” – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, noul director executiv. Gheorghe Bușu a absolvit Facultatea de Mecanică, din cadrul Universității Galați. Este profesor gradul I și predă disciplinele tehnice la Grupul Școlar „C.A. Rosetti”. Și-a luat masteratul în economia turismului, la Universitatea Ovidius. Unde a învățat managementul? „În afara activității didactice, am fost manager în sectorul privat, timp de 20 de ani. Am avut rezultate foarte bune. Spre exemplu, piața de la Balada am vândut-o unui norvegian, cu bani foarte frumoși. Soția are o societate comercială cu trei farmacii. Ne ocupăm toată familia de ele. Lucrăm cu depozitele, cu medicii de familie și medicii specialiști. Am fost administrator și, acum, m-am retras. În calitate de manager la DJS, voi urmări creșterea calității datelor culese din teren și realizarea la termen a lucrărilor” – a declarat Gheorghe Bușu. Noul director executiv va avea de coordonat, în viitorul apropiat, câteva lucrări statistice majore. În septembrie, Institutul Național de Statistică va începe o cercetare pe probleme de învățământ, iar anul 2010, demarează recensământul populației.