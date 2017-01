Efectivul de păsări a crescut cu 32%, în primul semestru al anului 2009

Ştire online publicată Luni, 14 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Situația pe primele șase luni din acest an arată că efectivele de bovine, ovine, caprine, porcine și păsări au crescut, comparativ cu anul precedent, iar cele de cabaline și albine s-au redus. Astfel, cele mai mari creșteri s-au înregistrat la păsări și la porcine. La sfârșitul primului semestru din 2009, se înregistrau 94.852.000 capete de păsări, în creștere cu 32%, comparativ cu anul 2008, când efectivele totalizau 71.823.000 capete. Segmentul de porcine a avansat cu circa 22%, în primele șase luni ale anului, de la 4.242.000 capete, în 2008, la 5.177.000 capete. În ceea ce privește efectivele de ovine și caprine, acestea au crescut, în intervalul ianuarie - iunie 2009, cu aproximativ 16,7%, la 12.136.000 capete, de la 10.396.000 capete, în 2008. O ușoară creștere, de circa 4,6%, s-a înregistrat și la efectivele de bovine, care au ajuns, după primul semestru al acestui an, la 2.655.000 capete, față de 2.537.000 capete, în anul precedent. Datele Ministerului Agriculturii mai arată că numărul total de cabaline a scăzut după primele șase luni, de la 810.000, în 2008, la 802.000. De asemenea, s-a înregistrat o scădere și la efectivele de albine - 1.108.000 familii, la sfârșitul lunii iunie a acestui an, față de 1.109.000, în 2008. (NewsIn)