Economia UE se relansează în 2015

Comisia Europeană a publicat raportul privind previziunile economice de iarnă. Pentru prima dată din 2007, se așteaptă ca economiile tuturor statelor membre ale Uniunii Europene să crească din nou în acest an, conform previziunilor din iarnă ale Comisiei Europene. Se preconizează că, în cursul acestui an, activitatea economică va înregistra o creștere moderată în UE și în zona euro, urmând ca aceasta să se accelereze și mai mult în 2016. Potrivit prognozelor, creșterea urmează să atingă în acest an 1,7 % pentru UE în ansamblu și 1,3 % pentru zona euro. În 2016, creșterea economică anuală, susținută de consolidarea cererii interne și externe, de politica monetară foarte acomodativă și de o orientare bugetară în general neutră, ar trebui să ajungă la 2,1 % și, respectiv, 1,9 %.Perspectivele de creștere în întreaga Europă sunt încă limitate din cauza mediului investițional neprielnic și a ratei ridicate a șomajului. Cu toate acestea, începând din toamna anului trecut, o serie de evoluții-cheie au ameliorat perspectivele economice pe termen scurt. Prețurile petrolului au scăzut mai rapid decât înainte, moneda euro s-a depreciat în mod considerabil, BCE a anunțat măsuri de relaxare cantitativă, iar Comisia Europeană și-a prezentat Planul de investiții pentru Europa. Toți acești factori urmează să aibă un impact pozitiv asupra creșterii economice.Inflația va scădeaTendința către o inflație scăzută a continuat, a anunțat Comisia Europeană. În majoritatea statelor membre, inflația a înregistrat temporar rate negative în decembrie, ca urmare a scăderii drastice a prețurilor energiei. Se estimează că inflația va rămâne scăzută în 2015, pe măsură ce prețurile mici la produsele de bază diminuează cifra globală. Inflația ar trebui să crească începând de la jumătatea anului 2015 și în cursul anului 2016, pe măsură ce activitatea economică se consolidează treptat, salariile cresc, iar gradul de subutilizare a resurselor economice se reduce. Conform proiecțiilor, inflația din UE se va situa la 0,2 % în 2015 și 1,4 % în 2016. Se preconizează că inflația din zona euro va fi de -0,1 % în acest an, urmând să crească până la 1,3 % în 2016.Crearea de locuri de muncă se accelereazăPe măsură ce creșterea economică se va amplifica, același lucru se va întâmpla și cu crearea netă de locuri de muncă, care s-a accelerat în cursul anului trecut, pornind de la un nivel scăzut. Ar trebui ca spre sfârșitul perioadei care face obiectul previziunilor să se înregistreze îmbunătățiri pe piețele muncii. Se așteaptă, totuși, ca nivelul creșterii economice să fie insuficient pentru a marca o îmbunătățire semnificativă. În 2015, rata șomajului ar urma să scadă până la 9,8 % în UE și până la 11,2 % în zona euro. Se așteaptă ca reformele privind piața muncii întreprinse în ultimii ani să continue să dea roade și să contribuie la reducerea în continuare a ratei șomajului în 2016.