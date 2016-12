Economia României va creşte cu 1,7% în acest an şi cu 2,2% în 2014

Economia României va crește cu 1,7% în acest an și cu 2,2% în 2014

Economia României va crește cu 1,7% în acest an, anticipează Banca Mondială, prognoză ușor îmbunătățită față de cea prezentată cu șase luni în urmă. Pe de altă parte, estimarea pentru anul viitor a fost menținută la 2,2%.Așadar, potrivit raportului Perspective Economice Globale, publicat de Banca Mondială, Produsul Intern Brut al României va crește cu 1,7% în acest an, 2,2% anul viitor și cu 2,7% în 2015. În urmă cu jumă-tate de an, instituția anticipa că economia românească avea să urce cu 1,6% în 2013, 2,2% în 2014 și cu 3% în 2015.