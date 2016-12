Dacă mai strângem cureaua

Economia României se relansează din trimestrul III 2010

Pentru România, „2010 este anul ieșirii din criză și al pregătirii creșterii economice” - a declarat premierul Emil Boc, în plenul parlamentului, la susținerea proiectului de buget. PIB mai mare cu 1,3% Primul ministru a adus, în sprijinul prognozei guvernamentale optimiste, o serie de argumente. În primul rând, contextul internațio-nal este apreciat ca fiind favorabil. La nivelul economiei globale, se vorbește de o creștere de 3%. Pe plan intern, România s-a stabilizat din punct de vedere politic și, cel puțin până în prima parte a anului 2012, nu mai are niciun fel de campanie electorală. În al doilea rând, partea cea mai grea a crizei economice a fost depășită în 2009. În 2010, vor continua reformele dure din sectorul de stat, care vor pregăti creșterea economică pe termen mediu și lung a României. Pentru primele două trimestre ale anului se estimează continuarea recesiunii, dar se va recupera în trimestrele III și IV, odată cu redresarea întregii economii europene și mondiale. Anul se va încheia cu o creștere de 1,3% a produsului intern brut și un deficit bugetar de 5,9% (față de 7,3% în 2009). Inflația va fi mai mică, în jur de 3,7%, față de peste 4% în anul trecut. În topul fiscalității Bugetul pe 2010 va susține investițiile cu 35,2 miliarde de lei (o cotă de aproape 20%). Sistemul fiscal va continua să fie favorabil mediului de afaceri. Impozitele și taxele la bugetul de stat nu vor crește. „Cota unică de 16% va rămâne nemodificată, ceea ce reprezintă un stimulent în continuare extrem de important pentru mediul de afaceri autohton, pentru in-vestitorii străini și pentru a putea asigura acea resursă financiară capabilă să genereze locuri de muncă, iar locul de muncă este, în ultimă instanță și reprezintă în continuare cea mai bună formă de protecție socială” - a afirmat Emil Boc. Premierul a prezentat o serie de date comparative, privind cota unică de impozitare. „Cehia, de exemplu, are 20% pentru profiturile realizate de persoanele juridice și 15% pentru veniturile persoanelor fizice; Estonia are 21% pentru persoane fizice, cât și pentru juridice; Slovacia - 19%. Alte state au un sistem bazat pe cote progresive. În Germania, nivelul cotelor de impunere pentru veniturile persoanelor fizice se situează între 15 și 45%. În Germania, între 30 și 33% pentru profiturile întreprinderilor. Repet, în Germania! Marea Britanie folosește un sistem de impunere 10-14% pentru persoanele fizice, în timp ce persoanele juridice sunt impozitate cu o cotă de 30%. Franța, între 0 și 40% pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice sunt impozitate cu o cotă de 33%. Concluzie: România are unul dintre cele mai scăzute nivele ale fiscalității, în special în domeniul impozitelor directe. Avem cotă unică 16%. Este un efort extraordinar pe care îl facem la nivel bugetar, să menținem această cotă unică, repet, ca o măsură anticriză care a fost și în 2009, dar pe care o menținem și în 2010, pentru a sprijini mediul de afaceri și a da posibilitatea să avem în continuare noi locuri de muncă.” În prezent, dintre cele 27 state membre ale UE, 24 au cota de impunere pe veniturile realizate de persoanele fizice mai mare decât România, iar 23 de state o au mai mare în cazul persoanelor juridice. TVA rămâne neschimbat. În cazul acestei taxe, România se situează la nivelul mediu al UE. Contribuțiile la asigurări sociale rămân la nivelul din 2009. De asemenea, se continuă aplicarea măsurii neimpozitării profitului reinvestit. Șomaj și măsuri active „Șomajul nu va fi mai mare în 2010. Chiar dacă vom avea o creștere la început de an și în prima parte a lui, în partea a două a anului vom coborî sub numărul de șomeri pe care îl avem și l-am avut în anul 2009; dacă media șomajului a fost 7,8% în anul 2009, vom ajunge la 7,5 la finele anului 2010", a declarat premierul. Prin Fondul Social European, se va acorda sprijin financiar firmelor care încadrează șomeri, firmelor care angajează persoane de peste 50 de ani sau peste 40 de ani, în funcție de domeniul de unde au ajuns în șomaj, combinat cu suportul statului pentru recalificare profesională.