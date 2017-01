Economia reală şi-a prins urechile în legile financiar-contabile

Economia reală și-a prins urechile în legile financiar-contabile

Încurcate sunt căile Domnului, dar mult mai încâlcite sunt legile contabile și fiscale. Din cauza babiloniei normative, până și completarea corectă a unei banale raportări financiar-contabile anuale a devenit o mare filozofie. Hățișul raportărilor Nu doar contabilul de întreprindere își prinde urechile în legile cu o mie de înțelesuri și tot pe atâtea interpretări, ci și experții contabili, consultanții financiari, auditorii financiari și chiar reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice. De altfel, existența atâtor categorii de specialiști în descâlcirea prevederilor normative, în completarea și verificarea raportărilor fiscale este consecința acestui haos. Dacă sistemul contabil și fiscal ar fi simple și clare, toată această armată de experți nu și-ar mai avea rostul. Nodul gordian al finalului de an este stabilirea rezultatului fiscal și întocmirea raportărilor financiar - contabile. Nu mai reușesc să-l dezlege nici măcar consultanții fiscali - de la care avem pretenția că au soluții la toate enigmele legislative. Tocmai de aceea Camera Consultanților Fiscali, în colaborare cu Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța a organizat, ieri, un seminar la care i-a invitat să dea lămuriri chiar pe specialiștii care au proiectat actele normative promovate de Ministerul Finanțelor Publice. În sala de conferințe a CCINA, față în față cu cei circa o sută de consultanți fiscali și reprezentanți ai agenților economici s-au aflat Alexandra Lazăr - director adjunct în cadrul direcției legislație - reglementări contabile a ministerului, Dragoș Doroș - fost director general al direcției legislație - impozite directe din minister și Robert Hofnar - directorul general al direcției generale proceduri pentru administrarea veniturilor, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. În deschiderea reuniunii, Dănuț Jugănaru - directorul general al CCINA a subliniat faptul că simpozionul are loc în cadrul parteneriatului dintre Camera Consultanților Fiscali și Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și că astfel de întâlniri de lucru cu reprezentanții mediului de afaceri vor mai avea loc. Expunerile reprezentanților Ministerului Finanțelor Publice au fost foarte aplicate, la obiect și, probabil, utile specialiștilor din sectorul financiar - contabil. Dar nu este rostul acestui articol să intre în detalii tehnice. Prestații gratuite Merită însă un comentariu afirmațiile făcute de directorul adjunct Alexandra Lazăr cu privire la rostul celor 3 - 5 raportări anuale pe care trebuie să le facă agenții economici (numărul lor diferă pe categorii de societăți). Reprezentanta ministerului a declarat că multe dintre datele acestor raportări sunt cerute de alte ministere și de organismele internaționale. Ce rezultă din această afirmație? Agenții economici din România nu numai că plătesc taxe, impozite și tot soiul de dări parafiscale, dar mai fac și servicii obligatorii gratuite în folosul statului român și al instituțiilor transnaționale. Ei colectează informații economico - financiare, care n-au nicio legătură cu obligațiile lor fiscale, le prelucrează și le raportează la anumite termene. Pentru aceasta sunt nevoiți să facă o mulțime de cheltuieli: să angajeze personal de specialitate, să-i plătească salariile și toate obligațiile către stat, să facă investiții în calculatoare și programe informatice, pentru care trebuie să achite impozitele și taxele aferente etc. Culmea e că, dacă nu trimit raportările la timp, agenții economici sunt încadrați în categoria contravenienților și sancționați cu amenzi usturătoare. În plus, sunt suspectați că ar avea ceva de ascuns, că ar fi evazioniști și se trezesc cu controalele fiscului pe cap. În concluzie, pe banii lor (fără ca acest efort să fie evidențiat în vreun fel), agenții economici susțin un sistem de informare instituțional, din ce în ce mai complicat și mai greoi, care nu îi ajută cu nimic. Fiecare organism al statului, când i se năzare, introduce, prin lege, alte noi rubrici în raportările anuale obligatorii ale firmelor, făcându-le viața mai grea. Cei ce au participat ieri la seminarul găzduit de CCINA vor ști cum să completeze corect complicatele raportări anuale. Dar ce vor face restul agenților economici? „Vom organiza în continuare asemenea reuniuni, mai ales la începutul anului 2011" - a promis Dănuț Jugănaru. Potrivit CCINA, doar 26.214 societăți comerciale din județul Constanța au depus bilanțuri contabile în 2009. Cei ce n-au făcut-o sunt cu mult mai mulți, dacă avem în vedere faptul că Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța administrează relațiile fiscale cu circa 60.000 de firme mici și mijlocii. Oare câți dintre ei vor ști să completeze raportările complicate, pentru activitatea din 2010?