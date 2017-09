Economia, pe scurt

Ştire online publicată Joi, 03 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

În luna iunie 2017, prețurile producției industriale pe total (piața internă și piața externă) au scăzut cu 0,1% față de luna mai 2017. Dar, comparativ cu luna iunie 2016, au crescut cu 2,5%.v v vÎncepând de joi, 3 august, se deschide atelierul de vară pentru antreprenori. În cadrul lui, participanții vor afla cum pot obține finanțare pentru dezvoltarea afacerilor lor cu ajutorul Bursei de Valori București. Parteneri în acest proiect sunt BT Capital Partners și INC SA, un consultant autorizat AeRO.v v vSIF5 Oltenia a realizat un profit net de peste 39,5 milioane lei, în primul semestru din acest an, în scădere cu 6,13%, comparativ cu perioada similară din 2016.v v vBRD a realizat un profit net de până la 750 milioane lei, în primul semestru din acest an, în creștere cu 96,8%, comparativ cu perioada similară din 2016.v v vAgenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) finanțează, anul acesta, din veniturile proprii, lucrări de cadastru general pentru 2.340 de localități. Suma totală alocată de ANCPI, în 2017, este de 442.350.000 lei, pentru un număr maxim de 7.372.500 de imobile.v v vUn nou apel de proiecte POR va fi deschis în perioada 28 august - 28 decembrie 2017 pentru investiții în domeniul infrastructurii rutiere în cele 12 județe riverane Dunării: Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța.Bugetul alocat este de aproximativ 229,55 milioane de euro, din care 199,10 milioane de euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 30,45 milioane de euro reprezintă cofinanțarea de la bugetul de stat.v v vLa 31 iulie 2017, rezervele valutare aflate la Banca Națională a României se situau la nivelul de 34.636 milioane euro, față de 35.208 milioane euro la 30 iunie 2017.Rezerva de aur s-a menținut la 103,7 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 3.602 milioane euro.Rezervele internaționale ale României (valute plus aur) la 31 iulie 2017 au fost de 38.238 milioane euro, față de 38.842 milioane euro la 30 iunie 2017.