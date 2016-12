Economia nu poate fi trasă pe sfoară cu gargară politică

În următorii patru ani, social-democrații vor deține frâiele puterii executive și legislative. Dar preluarea ei a fost misiunea cea mai simplă. Greul de-abia de-acum încolo vine. În următorii patru ani, Liviu Dragnea & Co. vor trebui să împlinească toate promisiunile făcute românilor în timpul campaniei electorale și nu sunt de loc puține.Noua guvernare a social-democraților va începe, vrând nevrând, cu un test de integritate și profesionalism. Promovările și schimbările pe care le vor opera în conducerile instituțiilor, regiilor și companiilor statului vor arăta clar dacă PSD a renunțat la vechile năravuri.Va urma cel de al doilea test important: proiectarea bugetului de stat pe anul 2017, de către viitorul guvern și aprobarea lui de către Legislativ. În campania electorală, Dragnea & Co. s-au angajat ferm ca încă din primul an de guvernare să aducă schimbări substanțiale în economie, apăsând pe pâr-ghiile relaxării fiscale, ale creșterii veniturilor și ale investițiilor. În bugetul anului viitor ar trebui să se regăsească următoarele măsuri anunțate:- absorbția unui volum de fonduri europene de 20,7 miliarde de lei (cu excepția subvențiilor pentru agricultură);- creșterea veniturilor la bugetul general consolidat de la 231 miliarde de lei, în 2016, la 253 miliarde de lei, în 2017;- realizarea unui volum de investiții de 12 miliarde de lei (altele decât cele din fonduri europene și FSDI);- creșterea PIB la 815 miliarde de lei, față de 758 miliarde de lei, în 2016;- creșterea datoriei guvernamentale cu numai 0,6%, până la 39% din PIB, în 2017;- reducerea deficitului bugetar cu 0,2%, până la 2,7%, în 2017;- creșterea salariului minim brut pe eco-nomie de la 1.250 lei, în prezent, la 1.400 de lei, în 2017, iar a salariului mediu brut, de la 2.815 lei, la 3.100 lei;- creșterea numărului salariaților cu normă întreagă de la 4,75 milioane la 4,95 milioane de persoane; - creșterea punctului de pensie de la 871,10 lei la 1.000 de lei;- eliminarea celor 102 taxe parafiscale, printre acestea numărându-se: timbrul de mediu pentru autovehicule, taxa radio-TV, taxa pentru cazierul fiscal și pentru eliberarea pașaportului temporar, taxele de la Registrul Comerțului, taxele consulare și de cetățenie, tarifele pentru pierderea și modificarea actelor. Ele reprezintă 50% din totalul taxelor nefiscale și 80% din valoarea lor;- neimpozitarea de la 1 ianuarie 2017 a pensiilor mai mici sau egale cu 2.000 de lei;- scutirea pensionarilor de plata contribuțiilor la asigurările de sănătate, de la 1 ianuarie 2017;- eliminarea impozitului pe transferul pro-prietății pentru valori mai mici sau egale cu 450.000 de lei, de la 1 martie 2017. În cazul celor ce depășesc acest nivel, impozitul va fi de 3%; - majorarea plafonului pentru microîntre-prinderi de la 100.000 la 500.000 de euro, de la 1 martie 2017, și stabilirea la 1% a impozitului datorat de microîntreprinderile cu 1 - 9 angajați;- scutirea centrelor de cercetare - dezvoltare de plata impozitului pe profit pe o perioadă de 10 ani, începând cu data de 1 martie 2017.Pe de altă parte, guvernarea PSD va trebui să demonstreze că aceste măsuri sunt bine fundamentate, sunt sustenabile și au consecințe pozitive. Economia se conduce după legi obiective. Nu poate fi trasă pe sfoară cu gargară politică.Vor urma și alte teste importante, printre care cel al relansării construcției de autostrăzi, al rezolvării crizelor din sănătate și învățământ, al reformării instituțiilor statului și reducerii birocrației.Viitoarea guvernare social-democrată nu are deloc o misiune ușoară. Testele la care va fi supusă sunt extrem de dificile. Dacă le va trece cu bine, românii vor avea de câștigat. Un eșec ar fi o nenorocire pentru masa mare a populației grav afectată de îndelungata tranziție și de numeroasele crize.