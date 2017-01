Economia locală duce lipsa unui centru expoziţional

Economia locală duce lipsa unui centru expozițional

Centrul expozițional pe care Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța vrea să îl construiască pe malul lacului Siutghiol, în apropiere de localitatea Ovidiu, va avea o suprafață de circa 10.000 metri pătrați. Cel mai probabil, complexul va fi compus din trei module, de 3.000 – 3.500 metri pătrați fiecare. În plus, se vor mai construi un drum de 500 metri, până la șoseaua principală, și un sens giratoriu, proiect demarat deja de administrația locală din Ovidiu. Proiectul este în curs de finalizare, urmând să fie depus în 2008 la Bruxelles, pentru obținerea unei cofinanțări din fonduri structurale. „Singura problemă rămân avizele. Dacă avem toate autorizațiile, putem demara lucrările cel târziu în 2009. Un astfel de proiect ar fi benefic pentru comunitatea locală, în condițiile în care industria hotelieră și de alimentație publică ar profita din plin de pe urma numărului mare de expozanți și vizitatori care vin la târguri”, spune Mihai Daraban, președintele CCINA Constanța. Spre exemplu, la ediția din februarie a Tinimtex, vizitatorii și expozanții au cheltuit pe cazare, masă și carburant nu mai puțin de 1,2 milioane lei. Dimensiunile ideale ale unui pavilion expozițional sunt cele ale unui mall din afara orașului, cu tot cu parcări și facilități. Costurile unei astfel de investiții ar fi de circa 8 milioane euro. „Centrele de expoziții nu sunt profitabile pentru cei care le construiesc. Dacă ar fi așa, atunci Constanța ar avea 100 de pavilioane, în condițiile în care piața imobiliară are o dinamică impresionantă”, mai spune președintele CCINA. Deși pavilionul de 10.000 metri pătrați nu va fi de ajuns, avantajul este că CCINA nu va mai depinde tot timpul de hotelurile din stațiunea Mamaia, mai ales în timpul iernii, când lipsa spațiilor încălzite este o problemă. În plus, organizatorii nu pot să închirieze spații mai departe de piațeta de la Cazinou, întrucât ar fi prea departe pentru majoritatea constănțenilor. „În prezent, mai sunt câteva proiecte în derulare, pentru centre expoziționale, însă mult prea mici. Dacă târgul Tinimtex ocupă deja peste 12.000 metri pătrați, la ce poate ajuta un mini-centru de 3.000 metri pătrați? O astfel de investiție nu trebuie să fie neapărat estetică. În toate țările europene cu tradiție în domeniu, pavilioanele expoziționale sunt doar niște hale imense”, mai spune Mihai Daraban. Potrivit spuselor acestuia, proiectul Camerei de Comerț va fi prezentat la Bruxelles drept „centru multifuncțional pentru dezvoltarea afacerilor”, întrucât „ideea de «pavilion expozițional» le trezește amintiri neplăcute celor de acolo”.