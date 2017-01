Economia creşte cu 6,5% în 2008

Economia crește cu 6,5% în 2008

Creșterea economica ar putea ajunge la 6,5%, în 2008, față de 6,1% în acest an, potrivit Comisiei Naționale de Prognoză (CNP). Astfel, pentru 2008, produsul intern brut al României este estimat la 440 miliarde lei (138,4 miliarde euro), principalii catalizatori fiind sectoarele construcțiilor (plus 11,1%) și serviciilor (plus 6,6%). Potrivit CNP, dacă industria va avea un ritm de creștere apropiat de cel din 2007 (5,8%) și segmentul agricol ar putea să își recupereze pierderile din 2007, producând cu 5,7% mai mult față de acest an.