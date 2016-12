Echipajul unei nave, jefuit şi bătut de piraţi

Echipajul unei nave, jefuit și bătut de pirați

Pe data de 30 septembrie 2011, pirații au atacat cargoul de mărfuri generale „Thor Light”. Nava plecase din portul Bremen și se îndrepta spre Conakry (Guineea).După un asalt de 40 de minute, pirații au pus stăpânire pe navă. Apoi, au jefuit și lovit echipajul format din 11 ucraineni. Din fericire, niciun marinar nu a fost rănit. Abia după atac, la bordul navei au fost aduși luptători înarmați, pentru a asigura securitatea.„Thor Light” are capacitatea de 5.392 tdw, a fost construită în 1993, este înregistrată sub pavilion Isle of Man și are manager danez.