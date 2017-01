Echipajul navei ruseşti „Iskatel“ a intrat în grevă

Echipajul navei rusești „Iskatel“ a intrat în grevă

Pe data de 30 septembrie 2014, nava de aprovizionare off-shore „Iskatel”, sub pavilion Ru-sia, a acostat în dana 117 a portului Agigea. Echipajul, format din 20 de navigatori ruși, este neplătit de trei luni. Marinarii au depus o plângere la Inspectoratul ITF România și la autorități.Echipajul refuză să mai efectueze operațiuni comerciale cu nava - cu excepția activităților de menținere a siguranței la bord -, fără să fie plătiți. „Se solicită plata la zi a salariilor și re-patrierea navigatorilor cărora le-a expirat contractul de îmbarcare. Rusia a semnat Convenția internațională privind munca și viața pe mare - MLC 2006, dar armatorul acestei nave nu respectă legislația Federației Ruse. Nava va sta practic staționată la cheu fără să facă operațiuni de încărcare și descărcare a unor materiale tehnologice, până se va efectua plata la zi a navigatorilor. Autoritățile noastre sunt avizate, iar avocații sunt în stand-by să intervină în caz că situația nu se va reglementa rapid pe cale amiabilă. De la navigatorii de la bord, am aflat că vechiul echipaj a fost debarcat cu salariile neachitate” - a declarat, Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF România.Nava „Iskatel” are 67,49 metri lungime, 16,82 metri lățime, 2.194 tone registru brut și a fost construită în 1984, în Norvegia. A plecat din portul rusesc Novorossiysk pe 25 septembrie 2014.Nu este prima oară când echipajele rusești apelează la sprijinul ITF România și al autorităților din țara noastră pentru a-și recupera salariile restante. Întrucât nu li se face dreptate în propria țară, navigatorii ruși așteaptă ocazia să ajungă în România, știind că doar la noi o pot obține.