E jale mare în portul Constanţa! De două zile autorităţile nu mai iau şpagă de la nave!

E jale mare în portul Constanța! De două zile autoritățile nu mai iau șpagă de la nave!

Vineri, 7 octombrie 2016, a fost o zi superbă, numai bună să mergi în control. În danele portului Con-stanța, navele acostate așteptau nerăbdătoare vizita autorităților, în timp ce comandanții pregăteau, după tradiția locului, „darul”. Soarele blând de toamnă făcea complice cu ochiul, iar pavilioanele arborate la prova fluturau sub adierea vântului, invitându-i pe vameși, inspectorii Port Ptate Control, polițiștii de frontieră și sanitari să urce la bord.Și-au făcut cruce comandanții!„Domnule redactor - îmi spune o cunoștință, vechi agent portuar - și-au făcut cruce comandanții navelor că, de două zile, cei ce vin în control nu le mai cer nimic, nici măcar un pahar cu apă chioară. M-a întrebat un arab, dacă nu cumva vameșii care au urcat pe nava lui sunt bolnavi, de-au refuzat până și țigările pregătite de protocol. Când i-am povestit că procurorii sunt cu ochii pe șpăgari și ciubucari, s-a întristat. Mi-a spus că nu e bine, că de acum înainte autoritățile vor face controlul navelor ca la carte și asta îi va costa mai mult pe armatori decât obișnuita șpagă. Dacă așa stau lucrurile, s-ar putea ca nava asta să nu mai vină deloc la Constanța.”Într-adevăr, sunt zile triste pentru șpăgarii din porturile maritime românești. Uite că, după mai bine de 20 de ani, i-a ajuns blestemul navigatorilor români, care le-au urat: „Să dea Domnul să trăiți doar din leafă”.Prin anii ’90, când încă mai aveam flotă națională, bare-boat-iștii români se plângeau de concurența făcută de navele străine. Cu concursul autorităților din portul Constanța, hârburile plutitoare, care arborau pavilioane turcești, libaneze ori siriene reușiseră să-i scoată de pe piața românească. Nave aflate sub standardele tehnice internaționale, care nu erau primite în porturile occidentale, intrau fără probleme în portul Constanța. Autoritățile române aveau o motivație stupefiantă pentru miopia lor, susținând că România nu își poate permite să fie exigentă în materie de siguranță a navigației, pentru că ar pierde o mare parte din trafic. Adevărata explicație a atitudinii îngăduitoare era, însă, cu totul alta și nu avea nicio legătură cu interesul național.„Mi-a crăpat obrazul de rușine!“Timp de 26 de ani, corupția și-a făcut de cap în porturile maritime românești. Rar s-a întâmplat să fie deranjată. Astăzi, au fost date uitării investigațiile din 2011 ale procurorilor DNA, în cazul de corupție de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, în care s-au emis 28 de mandate de arestare. După momentul de emoție, șpăgarii s-au apucat, serios, de muncă și n-au mai iertat nicio navă. Cine să-i deranjeze? Afișele de la punctele de frontieră, pe care stă scris: „Stop corupției!”?Iată cum descria fenomenul, în acei ani, un ofițer mecanic: „Ciubucăreala în portul Constanța a devenit o rutină, o cutumă. Mulți dintre armatori și comandanți o acceptă din diverse motive, nu întotdeauna pentru că ar avea ceva de obținut în schimb. Interesantă mi se pare forma pe care a îmbrăcat-o această practică pe unele nave. Imediat ce vaporul a acostat, începe pelerinajul autorităților la bord. Drumul celor veniți în inspecție trece obligatoriu prin careu (sala în care se adună ofițerii), la un protocol. Pe masă, lângă farfurioare și pahare, se află și câteva șervețele, în care sunt împăturite una-două bancnote. Fiind îmbarcat pe nava unei companii turcești, care a încărcat în mai multe rânduri fier vechi în portul Constanța, am asistat de câteva ori la asemenea scene penibile. Îmi dau seama că numai mie mi se păreau astfel. În schimb, cei veniți în inspecție palmau șervețelul cu ciubuc fără nicio jenă. Parcă erau chelneri. Mai târziu, auzind comentariile ofițerilor turci, mi-a crăpat obrazul de rușine!”Orice minune ține trei zileÎn septembrie 2013, am relatat cazul navei „Orient Angel”, care pur și simplu a fost prădată de reprezentanții autorităților venite în control, la sosirea și plecarea din port. Cum nu s-a luat nicio măsură, corupția și-a văzut de ale ei, fiind tot mai prosperă.În aprilie 2016, am prezentat cazul similar al navei „Summertime Dream”. După izbuc-nirea scandalului în presă, șpăgarii s-au dus peste comandantul navei care dăduse totul „pe goarnă”, i-au restituit ciubucurile și i-au cerut să le dea hârtie la mână, că nu s-a întâmplat nimic. Omul, de milă, dar și de teamă că nava ar putea fi reținută pentru anchetă, le-a dat o țidulă că faptele relatate în ziarul „Cuget Liber” nu s-au petrecut la Constanța, ci în alt port. A fost prima oară în istoria portului Constanța când șpaga a fost dată înapoi! Ce eveniment memorabil!Instituțiile statului au percutat greu. Abia la jumătate de an de la acele dezvăluiri, DNA a dat iama printre șpăgari. Pe termen scurt, ancheta are efect. De două zile, cei ce merg în control pleacă de la nave mai „curați” decât îngerii și sfinții din ceruri. Nici nu vor să audă de valută, țigări, băuturi, conserve, salamuri, motorină și celelalte produse cu care, până mai ieri, plecau cocoșați de la bord.„E jale mare - îmi spune amicul meu, agentul portuar. Să-i vedeți pe reprezentanții autorităților când urcă pe navă. Sunt atât de triști, că te-apucă plânsul de mila lor. Dar cred că vor ieși rapid din starea asta morbidă, cum au mai făcut-o și altă dată. Doar știi că în România orice minune ține doar trei zile!”O fi având dreptate amicul? Privesc spre afișul de pe peretele unui punct vamal din portul Constanța, pe care scrie cu litere de-o șchioapă „Stop corupției!” Până acum, doar muștele l-au băgat în seamă, lăsându-și, ca dovadă, amprentele.