După 10 ani, România înregistrează prima navă sub pavilionul său

Autoritatea Navală Română a anunțat că, pe data de 19 martie 2013,La cererea SC „Hispania” SRL București, Autoritatea Navală Română a înmatriculat, sub pavilionul României, nava portcontainer de 20.976 tdw „Hispania”.Este prima data când, după o perioadă de 10 ani și 4 luni, o navă maritimă care efectuează voiaje internaționale este înmatriculată de Autoritatea Navală și primește dreptul de arborare al pavilionului român. În prezent se mai află înmatriculate la pavilionul român trei nave maritime („Albatros”, „Eforie” și „Mangalia”).„Hispania” are 169 metri lungime, 27 metri lățime, 16.211 tone registru brut. A fost construită în 1998. A navigat sub numele „Columbus Coromandel” până în decembrie 2003, apoi, „Cap Reinga”, până în octombrie 2006 și „Alianca Andes”, până în noiembrie 2009.