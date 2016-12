Drepturile de autor scapă de birocraţia fiscală

Drepturile de autor scapă de birocrația fiscală

Celebra OUG 58/2010 prin care a fost modificat Codul fiscal este, la rândul ei, modificată printr-o ordonanță de urgență. Decizia a fost luată după ce contribuabilii care primesc venituri din drepturi de autor au amenințat cu greva fiscală. Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, ministrul Finanțelor, Gheorghe Ialomițianu, și ministrul Muncii, Ioan Botiș, au făcut cunoscute prevederile noului act normativ. Ordo-nanța de urgență introduce stopajul la sursă (la agentul economic) pentru impozitele și contribuțiile aferente veniturilor din drepturile de autor. În ceea ce privește taxarea, sunt mai multe situații. În cazul în care un contribuabil primește un salariu în mod constatat și realizează venituri ocazionale din drepturi de autor, nu va plăti pentru ele contribuția la asigurările sociale. Dacă respectivul nu e salariat și realizează ocazional venituri din drepturi de autor, trăind exclusiv din ele, va plăti contribuția, baza de impunere fiind de cinci salarii medii brute pe an (respectiv 9.100 de lei). La această bază se aplică deducerea de 20%, reprezentând cheltuieli forfetare. Din ceea ce rămâne se plătesc contribuțiile următoare: 10,5% la sistemul de pensii, 5,5% la sănătate și 0,5% la șomaj. Dacă activitatea se realizează cu regularitate și în mod repetitiv, persoana având și salariu, baza de impozitare este de cinci salarii medii brute pe an. Iar dacă persoana trăiește exclusiv din drepturile de autor, încasate lunar, baza de impozitare este tot de cinci salarii medii brute pe an. Începând de luni, 13 septembrie, plătitorul de venit (agentul economic) este cel care va depune declarațiile fiscale. Rămân neschimbate prevederile OUG 58/2010 privind reconsiderarea activităților independente ca activități dependente. Urmează ca acelora care au fost plătiți după regulile activităților independente să li se aplice impozitarea specifică veniturilor din salarii.