„Dreptul internaţional umanitar aplicabil în conflictele navale“

Semnal editorial

„Dreptul internațional umanitar aplicabil în conflictele navale“

Sub semnătura dr. Ion Teșa și a Ioanei Crintea, a ieșit de sub tipar volumul „Dreptul internațional umanitar aplicabil în conflictele navale” (Editura „Mar”). De profesie jurist, Ion Teșa este doctor în științe militare și informații, doctor în drept maritim și activează în cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”. „Volumul de față a apărut la inițiativa rectorului academiei, contraamiralul Dan Hăulică. Împreună cu colega mea, doamna Ioana Crintea, licențiată în Drept, am strâns informația necesară și am scris această carte. Volumul reprezintă o mică contribuție la cunoașterea regulilor generale ale dreptului internațional umanitar, cu aplicabilitate la domeniul naval, cu cei doi vectori: maritim și fluvial. Este o lucrare de pionierat, care sper să fie o lectură plăcută pentru cei interesați. Ea se adresează în primul rând studenților din învățământul superior marinăresc, navigatorilor și publicului larg” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, dr. Ion Teșa. El a anunțat că: „Intenționăm să scoatem un tratat de drept maritim și fluvial, o lucrare de amploare. Sperăm ca în partea a doua a anului 2010 să o găsiți în librării.”