Dräxlmaier va concedia 292 de angajaţi din fabrica de la Piteşti

Dräxlmaier va concedia 292 de angajați din fabrica de la Pitești

Ştire online publicată Joi, 20 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Compania Dräxlmaier va restructura 292 de posturi din fabrica de cablaje auto de la Pitești, echivalentul a 8% din personalul locației de producție și 2% din totalul angajaților grupului german în România, joi având loc o primă întâlnire cu reprezentanții sindicatelor, potrivit Mediafax.Pe de altă parte, compania angajează în acest an 1.500 de persoane pentru fabricile de la Codlea (județul Brașov) și Satu Mare, se arată într-un comunicat al Dräxlmaier."Dinamica pieței auto la nivel internațional are impact asupra comenzilor livrate de fabricile din România: restructurările din Pitești sunt o consecință directă, dar, în același timp, alte locații precum Codlea sau Satu Mare, care livrează comenzi către alți clienți, cunosc o extindere a afacerii și a personalului, cu peste 1.500 de angajați în acest an", se spune în comunicat.Compania precizează că va respecta legislația în ceea ce privește disponibilizările, consultarea cu sindicatele reprezentând una dintre etapele procesului. Totodată, va oferi angajaților restructurați pachete compensatorii conform legii, și-i va sprijini, împreună cu autoritățile locale și consultanți specializați, să se reintegreze cât mai repede pe piața muncii."Așa cum prevede politica companiei, vom oferi angajaților din posturile restructurate sprijin pentru o tranziție cât mai rapidă și facilă către un nou loc de muncă. În același timp, Grupul Dräxlmaier își menține planurile de extindere în România, planificând în acest an noi investiții și crearea a peste 1.500 de noi locuri de muncă în Codlea și Satu Mare", a declarat în comunicat Bernd Schmitt, directorul fabricii Dräxlmaier Pitești.În septembrie 2012, cei 2.400 de angajați ai fabricii din Pitești au făcut grevă generală pentru mărirea salariilor, susținând că angajatorul nu vrea să-și respecte obligațiile prevăzute în contractele colective de muncă. Ei au solicitat atunci creșterea salariilor în raport cu rata inflației, acordarea de tichete de odihnă și creșterea salariilor compensatorii în cazul concedierilor.Grupul german și-a început activitatea în România în anul 1993 prin fabrica din Pitești, având în prezent peste 12.000 de angajați în cele cinci locații de producție de la Pitești, Satu Mare, Timișoara, Hunedoara și Brașov. Dräxlmaier livrează produse și servicii din România către producătorii de automobile pe panl global.