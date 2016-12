DRAMA a 17 marinari români, păziţi cu armele în Alger

2

Marinari

E destul de interesantr ce se intimpla. Cred ca acesti marinari sunt slabi si accepta orice numai sa plece de acasa sau il trimite nevasta ca sa scape de el si sa ii aduca bani. Marinarii astia sunt mai degraba vazuti de neveste sau dame ca banca care iti dau imprumuturi fara rambursare decit profesionisti. Nu cred ca daca toti sunt solidari la bord nu si-ar rezolva problema. Si de agentia de crewing sa nu mai vorbim. Eu unul nu am avut nevoie de ITF pina acum dar astia sunt singurii care pot ajuta si nu inteleg de ce nu e obligatoriu sa fi omul lor din start, de cind ai carnet de marinar. Si eu am platit , acu plateste firma pentru mine si sunt atent sa fiu la zi cu inregistrarea desi nu am avut in viata mea nevoie de ei. Ma uit doar cind mai schimb navele sa fie acoperite de ITF si ma duc linistit. E un sfat care il dau tuturor. Se inseala singur cel ce crede ca agentia de crewing sau compania ii va rezolva orice problema in orice context. Daca sunt acoperitre de ITF da, daca nu , sigur vor avea probleme in caz de necaz. Bafta si mai putine necazuri pentru noi romani.