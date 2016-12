Două nave s-au ciocnit în Marea Neagră

Vineri, 08 Martie 2013

Una dintre ambarcațiuni era sub pavilion panamez, și se îndrepta spre Constanța, în timp ce vasul celălalt, aflat sub streagul Insulelor Comore, avea destinația Samsun, Turcia.O navă de transport de marfă, care se îndrepta spre portul Constanța, s-a ciocnit de o alta, joi seara, în apropiere de Cap Kaliakra, în apele teritoriale bulgare, informează site-ul Novinite.com. Ministerul bulgar al Transporturilor a anunțat vineri dimineața incidentul, precizând că niciun marinar nu a fost rănit.Navele nu au fost grav afectate, astfel încât să existe scurgeri de combustibil și sunt în prezent andocate în portul din Varna. Vineri va fi efectuată o a doua verificare. Una dintre ambarcațiuni era sub pavilion panamez, și se îndrepta spre Constanța, în timp ce vasul celălalt, aflat sub streagul Insulelor Comore, avea destinația Samsun, Turcia.