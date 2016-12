Două nave în pericol să se scufunde, după ce s-au ciocnit în Marea Egee

Pe data de 3 iulie 2013, bulk carrier-ele Katherine și Baru Satu au intrat în coliziune în Marea Egee, la 8 mile Sud-Vest de Insula Andros, Grecia. Navele veneau din sensuri opuse în momentul ciocnirii. Katherine a suferit o spărtură în zona magaziei nr. 5 și a început să ia apă. Baru Satu s-a ales, la rândul ei, cu o spărtură la bulb și, de asemenea, ia apă. 9 dintre cei 23 de marinari de pe Katherine au fost preluați de o navă de patrulare grecească. Navele s-au îndreptat cu viteză redusă spre un loc de refugiu.Nava Katherine este încărcată cu laminate și se îndrepta dinspre Novorossiysk, Rusia, spre Italia. Are 28.711 tdw, a fost construită în 1997 și este înmatriculată sub pavilion Malta. Managerul este o firmă din Grecia. Baru Satu e înărcată cu zahăr din Brazilia și se îndrepta spre Bulgaria. Are 16.190 tdw, a fost construită în 2001, este înmatriculată sub pavilion Panama, iar managerul este tot o firmă din Grecia.