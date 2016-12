Două nave de croazieră au adus 3.268 de turişti în portul Constanţa

Două nave de croazieră au adus 3.268 de turiști în portul Constanța

Moment de vârf în sezonul de croazieră din portul Constanța. Ieri, în dana de pasageri, au acostat două dintre cele mai mari pacheboturi care servesc zona Mediteranei și Mării Negre.La ora 6,50, a tras la cheu nava „Seven Seas Mariner”, care a venit de la Odessa, cu 690 de turiști la bord. Aceasta a intrat în istoria shipping-ului mondial ca fiind prima navă din lume dotată cu apartamente și balcoane. Are 216 metri lungime, 28 metri lățime, 50.000 tone registru brut și atinge o viteză de 19,8 noduri. A fost construită în 2001 și renovată în 2009. Cele 354 apartamente cu vederea spre apă asigură locuri pentru 700 pasageri și un echipaj de 445 oameni.La ora 7,45, venind de la Istan-bul, a acostat nava „Costa Medi-terranea”, cu 2.578 de pasageri la bord. Aceasta este un hotel plutitor gigant, cu lungimea de 292,5 metri, 32,2 metri lățime, 85.619 tone registru brut și o viteză de 24 noduri. Pachebotul are 16 punți, dintre care 12 pentru uzul pasagerilor. A fost construit în șantierul naval Kvaerner Masa-Yards și a costat 400 milioane de euro. Poate lua la bord 2.680 de pasageri și are un echipaj de 840 de persoane.Ambele nave au făcut o escală de 12 ore, în timpul căreia o parte dintre pasageri au participat la excursiile organizate de tour-operatori. „Seven Seas Mariner” a ridicat ancora la ora 19, iar „Costa Mediterranea”, la ora 20.Programul acestui sezon, în portul Constanța, cuprinde peste 50 de escale ale navelor de croazieră.