Două milioane de euro pentru clipul de promovare a României în străinătate

Ministerul Turismului va aloca două milioane de euro, din bugetul de stat, pentru difuzarea unui clip de promovare a destinației turistice în România pe două posturi TV internaționale. „Urmează să contractăm două mari televiziuni internaționale, prin licitație, unde să difuzăm spotul. Pentru promovarea acestuia vrem să alocăm două milioane de euro, bani din bugetul de stat destinați Ministerului. Campania pentru promovarea turismului românesc în străinătate va costa cu totul câteva milioane de euro”, a declarat Elena Udrea. Ministrul turismului a precizat că mizează pe ecoturism, agroturism, zona Deltei Dunării, turismul istoric, turismul cultural și turismul religios. Țările cărora se va adresa în mod special sunt cele europene, dar și turiștilor din Statele Unite și Rusia. Campania se va desfășura sub numele „Romania, the Land of Choice”, iar ca parteneri de imagine sunt cei mai cunoscuți trei sportivi români în lume: Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Gheorghe Hagi.