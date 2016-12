Două hoteluri plutitoare, în portul Constanţa

Două hoteluri plutitoare, în portul Constanța

Pe data de 8 iulie 2015, la ora 15.21, nava de croazieră „Thomson Spirit”, sub pavilion Malta, a părăsit portul Istanbul, îndreptându-se spre România. A doua zi, la ora 7, a acostat în dana de pasageri a portului Constanța.La bordul ei se aflau 1.213 pasageri, din care 1.211 englezi, restul fiind de alte naționalități. Echipajul este format din 496 de ofițeri, nebrevetați și personal auxiliar. Doi dintre ei - un medic și un mecanic - sunt români.Pe timpul staționării navei, pasagerii au participat la excursiile organizate pe uscat de agențiile de turism.„Thomson Spirit” face parte din flota companiei Thomson Spirit Cruices. Are 214,66 metri lungime, 27,26 metri lățime, 10 punți, 7 lifturi, 627 cabine și atinge o viteză de 18 noduri. Este o navă de lux, cu patru restaurante, cinci baruri, club de noapte, două saloane, cazinou, două piscine și hidromasaj, SPA și salon de cosmetică, centru medical, magazine, o punte pentru sporturi, acces la internet, cinematograf, bibliotecă și multe alte facilități.Plecarea din portul românesc era programată pentru ora 18, nava urmând să ajungă la Odesa.Pe 11 iulie va acosta, în portul Constanța, nava „MSC Opera”, sub pavilion Panama. Pachebotul execută un voiaj de 14 zile pe Mediterana și Marea Neagră. Pe data de 9 iulie a plecat din portul Pireu și se îndreaptă spre România. După vizita de 9 ore, din data de 11 iulie, la Constanța, va pleca spre portul Soci, din Rusia.Nava are 274,9 metri lungime, 32 metri lățime, 13 punți și 1.071 cabine. Poate lua la bord 2.150 pasageri și un echipaj de 728 de ofițeri, nebrevetați și personal auxiliar.