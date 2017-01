Două companii britanice vor să investească în terenuri agricole în România

Ştire online publicată Miercuri, 13 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Companiile britanice Velcourt Group și Mintridge International intenționează să investească, prin intermediul unei companii mixte înființate la București, în mai multe proiecte cu valori de 14-20 milioane de euro vizând teren agricol în România, transmite Mediafax.ro.Mai mulți factori fac România atractivă pentru investiții, între care perspectivele de creștere a valorii activelor și calitatea terenului agricol, a declarat, directorul general al Velcourt Group, James Townshend, potrivit Bloomberg.Prețurile terenurilor agricole din România sunt printre cele mai scăzute din Europa, chiar și după creșteri anuale de 20% începând din 2007, se arată într-un comunicat transmis de compania britanică.Investițiile vor fi administrate prin intermediul companiei Velcourt SRL, din București.Velcourt este cea mai mare companie britanică de management de teren agricol, administrând circa 50.400 de hectare pentru 81 de clienți în Marea Britanie. Mintridge International este o companie specializată în achiziția de teren agricol, vizând în special Polonia și România.Investițiile din România vor aduce randamente de peste 10%, atât din operațiunile de exploatare agricolă cât și prin creșterea prețurilor terenurilor, a afirmat Townshend, potrivit cotidianului britanic The Telegraph."Vom obține randamente în două feluri: vom crește productivitatea și vom reduce costurile și există potențial pentru operațiuni foarte profitabile în agricultură, ca urmare a calității foarte bune a solului", a spus el.Compania vrea să crească valoarea terenului prin comasarea proprietăților mici în terenuri mai mari, cu facilități adecvate de irigare și depozitare.Într-o perioadă de 6-7 ani, valoarea terenului agricol din România va crește de la circa 2.700 de euro pe hectar în prezent la media de 6.500-7.000 de euro din Polonia, estimează Velcourt."În Anglia de Est prețul este de 30.000 de euro pe hectar", a declarat Townshend.Velcourt SRL a pregătit o investiție inițială de 14 milioane de euro, la care vizează un randament de 18,7%. Compania vrea să cumpere 4.450 de hectare, la prețuri de cel mult 2.700 euro pe hectar, după care să aducă îmbunătățiri prin operațiuni de irigare și depozitare. Până la vânzare peste circa opt ani, Velcourt se așteaptă ca prețul să fie de 9.500 euro pe hectar. Modelul de afaceri ia în calcul secetă în al doilea și al cincilea an de la realizarea investiției.Compania a identificat deja teren în România, iar investitorii vor fi probabil "birouri de familie sau capital privat", a afirmat șeful Velcourt.Deși este și cel mai mare operator de ferme de vaci cu lapte din Marea Britanie, Velcourt se va concentra în România pe teren arabil pentru exploatări agricole, în special porumb, grâu, floarea soarelui și rapiță.Compania britanică a fost fondată în 1967, iar în ultimul an pentru care a raportat rezultate financiare, 2011, a avut un profit de 4,56 milioane de lire sterline, la vânzări de 35,3 milioane de lire sterline.