„Dosarul flota“ a rămas fără învinuiţi şi făptuitori

„Dosarul flota“ a rămas fără învinuiți și făptuitori

Punct final în afacerea „Flota”. Pe data de 14 decembrie 2007, prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de Combatere a Corupției, semnată de procurorul Carmen Gruescu, au fost scoase de sub urmărirea penală 81 de persoane învinuite în dosarul nr. 20/P/2002, iar pentru 46 de făptuitori s-a dispus neînceperea urmăririi penale. Ca o ironie a sorții, singurul învinuit din această afacere rămâne șeful statului, Traian Băsescu. În cazul său, ancheta penală nu a putut fi refăcută și nu s-a putut lua o decizie din cauza impunității pe care i-o acordă Constituția României. După cum se cunoaște, prevederile legii fundamentale au obligat DNA - Secția de Combatere a Corupției să emită rezoluția prin care cauza lui Traian Băsescu a fost disjunsă. Ea urmează să fie soluționată abia atunci când acesta nu va mai avea protecția constituțională. Soluția în cazul lui Traian Băsescu poate fi anticipată de pe acum: scoaterea de sub urmărirea penală. De ce? Pentru că sunt îndeplinite toate condițiile pentru a se lua o astfel de decizie: expertiza tehnico - financiară arată că nu există prejudiciu, CNM „Petromin“ SA confirmă acest lucru și nu se constituie parte păgubită pentru simplul fapt că nu are motiv, iar procurorul de caz a constatat că acesta este purul adevăr.