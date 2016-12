Doi tineri marinari au fost escrocaţi de o firmă de crewing

7

Inselati

Eu am semnat contract de barman si am ajuns sa fac curatenie. Nu m-am inteles cu ei si dupa o luna m-au trimis acasa. Aici mai mai sa ma dea in judecata ca firma nu isi mai incaseaza comisionul pentru ca eu nu am stat la nava 6 luni cat era contractul. M-am speriat dar am intrebat un avocat al sindicatului, parca Ionescu, si m-a luminat. Am intors foaia si am cerut eu diferenta de bani. In final, ei au renuntat la pretentii din partea mea si mi-au dat banii cheltuiti pe avion inapoi acasa. Eu am zis ca nu imi mai trebuie firma asta iar ei bucurosi ca au scapat de mine. Eu urez succes celor pagubiti si sa nu se lase intimidati. Forta SLN !