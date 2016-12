Doi navigatori din Constanţa - un ofiţer şi un cadet - au fost capturaţi de piraţii somalezi

Doi navigatori din Constanța - un ofițer și un cadet - au fost capturați de pirații somalezi

Fenomenul pirateriei s-a acutizat la finalul anului 2009. Luni, 28 decembrie 2009, tancul chimic de 13.924 tdw St James Park, construit în 1993, a fost capturat de pirații somalezi, în Golful Aden. Nava plecase din Spania și se îndrepta spre Thailanda, având la bord o încărcătură de produse chimice necesare fabricării materialelor plastice. Atacul a fost dat în cursul amiezii, chiar în culoarul internațional de securitate. Cei de pe navă au reușit doar să transmită semnalul de pericol, a informat Biroul Maritim Internațional. La bordul tancului chimic se află 26 de marinari din Rusia, Ucraina, Bulgaria, România, Filipine, Polonia, Georgia, India și Turcia. Pirații au schimbat ruta navei spre coasta de nord a Somaliei. Proprietarul și operatorul vaporului este compania Zodiac Maritime Agencies Ltd., cu sediul în Londra. În comunicatul de presă dat publicității, armatorul afirmă că nu deține informații că echipajul și nava ar fi avut de suferit de pe urma atacului și capturării. De asemenea, compania dă asigurări că acționează împreună cu autoritățile navale pentru eliberarea cât mai rapidă și în deplină siguranță a întregului echipaj. Potrivit informațiilor obținute de ziarul „Cuget Liber”, de la sucursala locală Zodiac Maritime, românii capturați de pirați sunt un ofițer și un cadet din Constanța. Oficialii agenției au refuzat să facă publice numele lor, motivând că nu au acordul familiilor. Tot luni, cargoul grecesc, de 50.000 tdw, The Navios Apollon, sub pavilion Panama, având 19 marinari la bord, a fost capturat la nord de Insulele Seychelles. Nava plecase dintr-un port din Florida (SUA) și se îndrepta spre India. Potrivit gărzii de coastă grecești, cargoul a fost abordat de 10 pirați, aflați la bordul unor șalupe rapide.