Doi marinari dispăruţi şi unul mort, în urma coliziunii a două nave pe râul Scheldt

Doi marinari dispăruți și unul mort, în urma coliziunii a două nave pe râul Scheldt

În noaptea de 8 spre 9 decembrie 2010, pe râul Scheldt, lângă granița dintre Olanda și Belgia, chiar în dreptul centralei nuclearo - electrice de la Doel, s-a produs un grav accident naval, soldat cu victime. Tancul chimic de 11.340 tdw Crystal Topaz (construit în 2006), sub pavilion Luxemburg, a intrat în coliziune cu oil skimmer-ul DK 31 (o navă tehnică folosită la recu-perarea petrolului din apă). Aceasta din urmă s-a răsturnat în urma impactului. Doi dintre cei trei membri ai echipajului au fost dați dispăruți și se presupune că au fost blocați în interiorul skimmer-ului. Cel de al treilea a fost găsit mort. Traficul pe râu a fost blocat, iar Crystal Topaz a primit ordinul să se întoarcă la Antwerp. Oil skimmer-ul DK 31 are capacitatea de 585 tdw, a fost construit în 1992 și are pavilion belgian.