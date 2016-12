Doi elevi de liceu constănţeni fac profit pe bicicletă

Doi elevi de liceu constănțeni fac profit pe bicicletă

r Debutanții reușesc să reziste pe piața serviciilor de curierat„Cel mai ieftin și cel mai rapid serviciu de curierat local. Oferta expiră la 30.09.2015. Compania Bicycle Courier prestează serviciul de curierat rapid local... pe bicicletă! Dorim să lucrăm cu compania dumneavoastră pentru a vă reduce costurile simțitor și pentru a vă expedia comenzile în maxim 90 de minute de la efectuarea comenzii pentru numai 10 lei/pachet.”Astfel sună oferta firmei Bicycle Courier SRL - D (debutant), înființată de elevii Andrei Eduard Burghelia (Liceul Economic „Virgil Madgearu”) și Mihnea Călugăru (Liceul Teoretic „Ovidius) și înscrisă la Registrul Comerțului pe 16 iulie 2014.Nu este singura firmă de curierat din Constanța și nici unica debutantă. În branșă mai activează alte patru firme de profil, dintre care două sunt debutante.Lider de piață este Fan Courier Express SRL, înregistrată la data de 25 martie 2003 la Registrul Comerțului. Comparativ cu ceilalți competitori este un colos. În 2013, potrivit bilanțului financiar depus la Ministerul Finanțelor Publice, a realizat venituri totale de 303.367.709 lei, un profit brut de 56.523.906 lei, cu un număr mediu de angajați de 1.267 persoane.Este urmată de Kefo Courier SRL, înmatriculată pe 23 martie 2011 la Registrul Comerțului, care a raportat, în 2013, venituri totale de 16.750 lei, o pierdere brută de 5.879 lei și care a avut un singur angajat.Din categoria firmelor debutant mai fac parte Sile Courier SRL-D (înregistrată pe 18 iulie 2014) și El Torro Courier (înregistrată tot pe 18 iulie 2014).Caracteristic pentru debutanta Bicycle Courier este faptul că prestează serviciile pe bicicletă.Pe Andrei Eduard Burghelia, unul dintre cei doi fondatori ai firmei, l-am prins pe telefonul mobil într-o pauză, la liceu. Are 17 ani acum și este în clasa a XI-a.L-am întrebat: „Cum ați încheiat anul financiar 2014?” „Cu un profit de 3 lei.” L-am felicitat: „Excelent! Pentru o firmă debutantă este un rezultat foarte bun!” Mediul de afaceri e plin de firme care raportează an de an pierderi, multe fiind intrate în insolvență și faliment. Chiar pe piața serviciilor de curierat din Constanța avem exemplul firmei Quick European Courier SRL, care potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor s-a înființat în 2010 și a fost lichidată și radiată în același an, la data de 3 noiembrie.Trebuie să țineți cont, stimați cititori, de următorul fapt: cei doi întreprinzători muncesc, de dimineața până seara, pe două planuri, la școală și în firmă, ceea ce nu este un lucru deloc ușor. Mai presus de cei 3 lei profit este experiența de viață și în afaceri pe care tinerii au dobândit-o în cele câteva luni de activitate, experiență care îi va ajuta să se maturizeze și să se descurce în viitor.Convorbirea telefonică cu Burghelia continuă. Îmi relatează că afacerea lor a debutat încurajator.„Nimeni nu ne-a respins. Dimpotrivă, toată lumea ne-a primit cu bunăvoință. În prezent, deținem un contract pentru livrarea produselor unei firme de catering și suntem sub-contractori ai altei firme de curierat. Anul trecut, în cele trei luni efectiv lucrate, am efectuat circa 100 de livrări de produse de catering și 1.500 de livrări de plicuri. Partenerul meu, Mihnea Călugăru, s-a ocupat de partea logistică, iar eu și un angajat am efectuat livrările. În 2014, firma noastră a realizat venituri totale de 3.200 de lei.”Cei doi tineri parteneri au planuri mari de viitor. „Vrem să dezvoltăm afacerea cu ajutorul fondurilor europene. Avem nevoie de finanțare pentru biciclete, accesorii și echipament adecvat, computere și soft-uri specializate, pentru amenajarea unui birou și pentru angajări” - relatează Andrei Eduard Burghelia.Trebuie să punem capăt convorbirii. Pauza s-a terminat.Stimați cititori, dacă aveți de transmis corespondență, apelați la curierii pe bicicletă! Acești tineri muncitori și serioși merită încurajați!