Doi austrieci fac ocolul lumii, într-un catamaran cu „vele“ solare

Până acum, nicio ambarcațiune nu a făcut ocolul planetei fără a se folosi de pânze sau de combustibili fosili. Catamaranul Solarwave are însă o șansă bună de a face acest lucru în premieră, intrând astfel în Cartea Recordurilor. Lunga sa călătorie a început în Germania și, 3.400 de kilometri mai târziu, vasul a ajuns luni în marina portului Constanța. Numele spune totul – catamaranul are motoare electrice, alimentate cu energie colectată de panouri solare și de câteva mici turbine eoliene. Inițiatorul proiectului și căpitanul vasului este austriacul Michael Köhler, în vârstă de 46 de ani, care a investit până acum peste un milion de euro (construcția vasului, costurile voiajului). El este însoțit de Heike Patzelt, prietena lui, care împărtășește pasiunea pentru navigație și pentru un mediu mai curat. „În proporție de 75%, investiția a fost făcută din fonduri proprii. 25% reprezintă materiale primite de la sponsori. Vasul a fost construit în Germania, locul de start al voiajului. Am trecut prin Austria, Slovacia și Ungaria, după care am mers pe Dunăre până în deltă. De acolo am intrat în mare și am ajuns la Constanța. În continuare, vom merge spre Mangalia, după care urmează Turcia și Grecia. Acolo vom rămâne peste iarnă, după care, la începutul primăverii, vom pleca spre Australia”, spune Michael Köhler. Panourile solare care alimentează motoarele catamaranului au fost furnizate de către compania My Energy, reprezentată în România de către Romeo Murea. „Este un proiect inovator, vasul fiind propulsat în proporție de 100% cu ajutorul energiei solare. Nu există niciun alt sistem de propulsie la bord, în afară de motoarele electrice”, spune Murea. „Panourile solare au o capacitate de 7,5-8 kW, iar motoarele asigură o viteză de croazieră de zece noduri. Energia este stocată în 32 de baterii, care se reîncarcă în mod constant. Dacă nu este soare, vasul are o autonomie de peste 60 kilometri”, completează reprezentantul My Energy. Cei doi austrieci se bucură de confort maxim la bordul Solarwave, având o bucătărie complet utilată, cu frigider, congelator, cuptor și aragaz, o baie și patru dormitoare. Totul este alimentat cu energie solară, pe care te poți baza, după cum spune Michael Köhler, pasionat de navigație încă din adolescență. „Am navigat pe multe nave, cu pânze și cu motor. De vânt nu ai parte însă întotdeauna, iar combustibilii fosili afectează mediul. Soarele este sus pe cer în fiecare zi. Ba mai mult, energia solară este atât de puternică încât ne permite să locuim tot timpul pe navă, întrucât putem alimenta toate utilajele moderne de care avem nevoie. Până și apa de băut o obținem cu ajutorul unui filtru alimentat cu energie verde”, spune austriacul. Pentru început, cei doi au utilat o navă convențională, propulsată de motoare diesel. Au folosit câteva panouri solare, pentru a alimenta electrocasnicele de la bord. Totul a mers perfect și n-a mai fost mult până la următorul pas – construcția unui catamaran 100% independent din punct de vedere energetic. „Vom naviga în jurul lumii, timp de doi ani, poate chiar un pic mai mult. Vrem să găsim oameni interesați să investească în construcția de nave similare. Avem nevoie de așa ceva, pentru a ne proteja mediul. Mulți oameni ar vrea să cumpere un astfel de vas. Peste tot pe unde am fost am întâlnit persoane care ne-au întrebat de unde își pot lua și ei așa ceva. Un astfel de catamaran poate fi produs în serie, la un preț rezonabil, de 600.000 – 800.000 euro. Este drumul spre un viitor mai bun și acesta este scopul nostru”, încheie Michael Köhler.