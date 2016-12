Doi ani de Maritimo! Iată ce surprize s-au pregătit pentru constănţeni

Doi ani de Maritimo! Iată ce surprize s-au pregătit pentru constănțeni

Urmează un sfârșit de săptămână special la Maritimo! Centrul comercial a împlinit doi ani, așadar a pregătit și surprize pe măsură pentru constănțeni.Șirul de evenimente începe astăzi. Pe parcursul întregii zile, în mai multe zone din centrul comercial se organizează, pentru copii, ateliere de creație, face-painting, jocuri interactive, povești. În plus, nu vor lipsi nici ultimele noutăți în materie de… joacă.Sâmbătă, 26 octombrie, tot în zona food-court, începând cu ora 15.30, are loc o sesiune de auto-grafe Lala Band, trupa-fenomen îndrăgită de toți adolescenții români, iar trei ore mai târziu, la 18.30, Lala Band face spectacol la Maritimo Shopping Center. Înainte de concert se va extrage însă și câștigătorului marelui premiu, o excursie la Disneyland pentru toată familia.Urmează duminică, 27 octom-brie, un alt super-concert. Începând cu ora 18.30, trupa Vama va cânta pentru toți cei prezenți în Maritimo Shopping Center. De asemenea, înainte de spectacol se vor extrage câștigătorii celei de-a doua excursii la Disneyland și a unui abonament de cumpărături, de un an, la Auchan.Surprizele nu se oprescÎn ultimii doi ani, Maritimo a oferit peste 60 de evenimente constănțenilor și turiștilor. Aceștia au avut posibilitatea să ia parte, ca invitați și participanți, la con-certe susținute de cei mai în vogă ar-tiști ai momentului, la festivaluri rock, premiere cinematografice, evenimente culinare, competiții sportive, spectacole de magie, show-uri fashion, lansări de carte, saloane auto, etape din campionate de drift, târguri de sănătate și vacanțe etc. Cei mici, alături de părinți și bunici, au avut parte de „tratament special”, multe evenimente fiind dedicate exclusiv lor.În cele 24 de luni de la inaugurare, în centrul comercial s-au deschis mai multe magazine noi, unele în premieră pentru România. Ca noutăți: Salad Box și Ma-gazinul de Print. Salad Box este un concept culinar total, unde constănțenii își pot face singuri rețeta de salată. Magazinul de Print oferă o gamă largă de servicii într-un magazin unde orice obiect poate deveni un cadou perso-nalizat: căni, perne, carcase de telefon, tricouri etc.Reprezentanții Maritimo spun că, în curând, vor anunța deschiderea altor magazine noi, printre care și o surpriză pe piața de lux din Constanța, un spațiu unde clienții vor putea găsi ceasuri de lux, bijuterii de firmă și multe alte obiecte prețioase.