Documentar: Totul despre ACTA

Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA) a fost semnat până acum de 30 de țări din UE și din întreaga lume, însă nu poate intra în vigoare decât cu acordul Parlamentului European. În următoarele luni, eurodeputații vor hotărî dacă aprobă sau resping acordul. Ce este și ce dorește ACTA? De ce a provocat proteste? Cum va lua decizia Parlamentul European și cum puteți urmări această procedură? Aflați din acest dosar, oferit de serviciul de presă al PE. Ce este ACTA?Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA) are scopul de a ameliora punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală la nivel internațional. Multe țări sunt îngrijorate că economiile lor ar putea suferi mari pierderi din cauza contrafacerii și pirateriei. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică estimează că în 2005, pierderile datorate comerțului cu produse contrafăcute și piratate se ridică până la 200 de miliarde de dolari (nu au fost luate în calcul produsele piratate fără scopuri comerciale și nici produsele piratate distribuite pe internet). Ce acoperă ACTA?Bunuri contrafăcute și încălcarea drepturilor de autor pe internet. Cine participă la ACTA?ACTA a fost negociat între UE și statele sale membre, SUA, Australia, Canada, Japonia, Mexic, Maroc, Noua Zeelandă, Singapore, Coreea de Sud și Elveția. Odată ce acordul intră în vigoare, orice membru al Organizației Mondiale a Comerțului poate adera. De ce este controversat?Există temeri că acordul ar favoriza interesele marilor companii în detrimentul drepturilor cetățenilor. Punerea în aplicare a acordului pe internet este văzută ca o amenințare la viața privată și drepturile omului. Negocierile au fost denunțate de grupuri ale societății civile ca fiind lipsite de transparență și pentru că nu au inclus țările în curs de dezvoltare. Ce țări au semnat deja ACTA?Toate statele UE cu excepția Ciprului, Estoniei, Slovaciei, Germaniei și Olandei - SUA, Australia, Canada, Japonia, Mexic, Maroc, Noua Zeelandă, Singapore, Coreea de Sud și Elveția. De ce este crucial rolul Parlamentului European?ACTA nu poate intra în vigoare fără acordul Parlamentului European. După Tratatul de la Lisabona, Parlamentul are dreptul de veto asupra majorității acordurilor internaționale încheiate de UE. Care sunt opțiunile Parlamentului European?Parlamentul European nu poate schimba acordul, având doar puterea de a-l aproba sau respinge. Ar putea să ceară Curții de Justiție a UE să verifice compatibilitatea acordului cu legislația UE. În acest caz, acordul nu poate intra în vigoare înainte de decizia Curții. În sfârșit, deoarece nu există termen limită pentru decizia asupra acordului, Parlamentul European ar putea să o amâne la infinit - lucru ce ar împiedica intrarea în vigoare a ACTA. Cum va lua decizia Parlamentul European?Parlamentul European se angajează să deruleze procedura de decizie asupra ACTA în public și încurajează oamenii să participe consultând documentele sau urmărind reuniunile - care sunt transmise în majoritate în direct pe site-ul Parlamentului. Activitatea preliminară se va desfășura în comisii. Comisia pentru comerț internațional este responsabilă și va recomanda aprobarea sau respingerea acordului în plen. Comisia l-a ales pe David Martin (Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, Regatul Unit) pentru a redacta poziția Parlamentului European. Alte patru comisii vor prezenta opinii asupra ACTA: comisia pentru industrie, cercetare și energie, comisia pentru afaceri juridice, comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și comisia pentru dezvoltare. Acestea vor petrece câteva luni discutând cu părțile interesate pentru a putea lua o decizie bazată pe cunoștințele și expertiza acestora. Majoritatea reuniunilor vor fi transmise în direct pe site-ul Parlamentului. Recomandarea pentru plen va fi făcută publică imediat ce va fi disponibilă. Votul în plen, programat pentru iunie, va fi transmis în direct. Ce a spus Parlamentul European până acum despre ACTA?Până acum, Parlamentul European a aprobat trei rezoluții:• pe 11 martie 2009, Parlamentul European a cerut Comisiei Europene să facă publice imediat documentele legate de negocierile internaționale privind ACTA• pe 10 martie 2010, deputații europeni și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu lipsa transparenței în negocierile ACTA• pe 24 noiembrie 2012, Parlamentul European salută ACTA ca un pas în direcția cea bună și cere Comisiei Europene să confirme că acordul nu va avea impact asupra libertăților de bază și legislației existente. Ce se întâmplă dacă Parlamentul European votează pentru?Cipru, Estonia, Slovacia, Germania și Olanda vor trebui să semneze acordul și toate statele membre vor trebui să-l ratifice (plus cel puțin cinci state din afara UE), înainte ca acesta să poată intra în vigoare. Ce se întâmplă dacă Parlamentul European respinge acordul?ACTA nu va putea intra în vigoare în UE. Acordul nu este posibil fără aprobarea Parlamentului European. Cu toate acestea, dacă șase state din afara UE vor ratifica acordul, acesta va intra în vigoare în acestea. Cum puteți afla ce se întâmplă la Parlamentul European în legătură cu ACTA?Acest dosar va fi actualizat. Reuniunile vor fi anunțate și transmise în direct pe site-ul Parlamentului European, iar documentele vor fi publicate în același loc. Vor fi știri și pe conturile de Facebook și Twitter ale Parlamentului European