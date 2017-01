Documentar „Cuget Liber“. Cu cât au sărăcit românii în numai un an

Guvernul Ponta a luat numeroase decizii greșite, care au dus la blocarea investițiilor în infrastructură, la reducerea dramatică a numărului de proiecte cu finanțare europeană, la decapitalizarea agenților economici, la reducerea consumului de carburanți și la descurajarea investițiilor private, la deteriorarea climatului de afaceri. Ca efect al acestei politici, ritmul creșterii economice în trimestrele I și II s-a redus, România intrând în recesiune.Calitatea unei guvernări este dată în primul rând de starea populației, a gospodăriilor acesteia. De aceea, vă propun să analizăm ce efecte au avut politicile economice și sociale ale Cabinetului Ponta asupra bugetelor de familie. Din analiza datelor puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică, rezultă că venitul mediu lunar pe o gospodărie s-a redus de la 2.563 lei, în trimestrul II 2013, la 2.452 lei, în trimestrul II 2014. În decurs de un an, bugetul mediu de familie a pierdut 4,33% din venituri, respectiv 111 lei pe lună.Pe de altă parte, cheltuielile medii pe o gospodărie au scăzut, în intervalul de referință, de la 2.296 lei la 2.210. În trimestrul II 2014, familia medie românească a cheltuit în fiecare lună cu 3,74% mai puțin decât în urmă cu un an, respectiv cu 86 lei. Economisirea a scăzut cu 8,93%, în medie pe familie, respectiv cu 23,8 lei. În trimestrul II 2013, o gospodărie punea deoparte 10,4% din veniturile totale, în fiecare lună, 266,55 lei în cifre absolute. În trimestrul II 2014, nivelul economisirii a coborât la 9,9% din veniturile totale, respectiv la 242,75 lei. Odată cu reducerea veniturilor, calitatea vieții populației s-a deteriorat sensibil. Cheltuielile de consum ale familiilor au scăzut cu 2,39% sau 39,39 lei pe lună (de la 1.641,47 la 1602,25). Singura care a crescut în anul de referință, a fost povara fiscală a gospodăriilor românești. Cuantumul dărilor directe (impozite, contribuții, cotizații și taxe) a crescut cu 0,44%, iar în cifre absolute cu 1,62 lei (de la 369,66 lei la 371,28).În concluzie, în numai un an, sub Guvernul Ponta, familiile românilor au sărăcit cu 4,33%, calitatea vieții lor (exprimată prin cheltuielile de consum) s-a degradat cu 2,39%, puterea lor de economisire (de care depinde progresul familial și personal) a scăzut cu 8,93%, în timp ce povara lor fiscală a crescut cu 0,44%.