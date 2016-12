Dobrogea are comori nepreţuite; când le punem în valoare?

Dobrogea are comori neprețuite; când le punem în valoare?

În zonele de graniță dintre România și Bulgaria au fost identificate 423 de obiective culturale și naturale care ar putea fi valorificate din punct de vedere economic și turistic, care ar putea genera noi locuri de muncă și atrage un număr mai mare de turiști.Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și Camera de Comerț și Industrie din Dobrici (Bulgaria) și-au propus să colaboreze în cadrul unui proiect transfrontalier, care să contribuie la punerea în valoare, într-un mod prietenos față de mediu, a patrimoniului cultural și natural al celor două țări.„Pornim de la un adevăr pe care îl știu toți: România și Bulgaria sunt țările cele mai sărace din Uniune Europeană. Această realitate este în contrast cu moștenirea lor culturală și naturală. Dacă identificăm aceste obiective culturale și naturale și reușim, prin acest studiu, să identificăm ce s-ar putea face pentru o mai bună valorificare, în special prin vizitarea de către turiști a acelor obiective, atunci toată lumea va contribui cu câte puțin ca țările noastre să nu mai fie atât de sărace.Vom apela la experți pentru o mai bună valorificare a acestor resurse culturale și naturale. Sperăm că se vor găsi întreprinzători privați, care să dezvolte afaceri în legătură cu aceste obiective, și agenții de turism, care să le includă într-un circuit. Ultimul cuvânt și cel mai important îl vor avea turiștii. Ei trebuie să fie interesați să viziteze ce n-au mai văzut până acum” - a declarat Dănuț Jugănaru, directorul general al CCINA, în cadrul conferinței de prezentare a proiectului.Cele două camere de comerț din Constanța și Dobrici au o tradiție bogată în realizarea de proiecte comune. Colaborarea dintre ele a început din anii Ž90. Noul proiect, intitulat „O economie transfrontalieră care protejează moștenirea culturală și naturală în România și Bulgaria”, finanțat prin programul Interreg V - A România - Bulgaria, dispune de un buget de 334.181 de euro, din care 284.053 euro reprezintă finanțarea europeană, prin programul FEDR. Durata proiectului este de 24 de luni.Dacă stăm strâmb și judecăm drept, primele interesate în realizarea acestui proiect ar trebui să fie primăriile. Bugetele lor ar avea de câștigat de pe urma înființării de noi locuri de muncă și atragerii unui număr mai mare de turiști.Să ne imaginăm că municipalitatea Constanța, împreună cu proprietarii de imobile, iau măsura îndepărtării imobilelor ruinate din zona peninsulară a cetății Tomis și igienizării terenurilor rămase libere. Doar atât și va fi suficient ca „orașul vechi” să se umple de terase, cofetării și cafenele, de magazine de suveniruri, care să atragă marinari străini și turiști. Simplu fapt că zona a fost pavată și închisă traficului auto i-a încurajat pe câțiva întreprinzători privați să scoată mesele și umbreluțele pe stradă. Când vor dispărea ruinele contemporane și vor fi puse în valoare numeroasele vestigii istorice, peninsula va deveni mai atractivă pentru vizitatori și localnici decât a fost vreodată în istoria sa milenară.Dar ce-ați spune, stimați cititori, dacă, în comunele noastre, turiștii ar putea lua contact cu tradițiile oieritului dobrogean, s-ar delecta cu minunata brânză de oi sau de capră, ar gusta din batalul îndulcit la foc de mangal, din pastrama și cârnăciorii de oaie, pe care le-ar stropi cu o țuică tare de fructe și cu vinuri alese de Murfatlar, Ostrov sau Nisipari?Mă gândesc, de asemenea, la splendoarea unei croaziere prin portul Constanța. Străvechiul și, totodată, modernul nostru port are ce arăta vizitatorilor: Gara Maritimă și silozurile ridicate de inginerul Anghel Saligny, Șantierul Naval Constanța, noul terminal de pasageri, salba de terminale de cereale ridicare în ultimul deceniu, terminalele de containere de la Socep și CSCT, cel de minereuri de la Comvex și marea insulă artificială a Constanței. Un popas la Muzeul Portului și un prânz sau o cină la un restaurant din port ar încununa o plimbare de neuitat.Stimați cititori, Dobrogea noastră are multe de arătat, multe de povestit, multe de oferit. Sunt sub ochii noștri. Ne-am obișnuit atât de mult cu ele încât nu le vedem. Nu ne dăm seama ce comori neprețuite avem, comori ce așteaptă să fie puse în valoare.Inițiativa camerelor de comerț din Constanța și Dobrici de a lansa acest proiect este de apreciat. Sper din toată inima că autoritățile și instituțiile locale îl vor susține și că se vor găsi destui întreprinzători și agenții de turism care să i se alăture.