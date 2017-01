Dobânzile la creditele acordate populaţiei au scăzut cu până la 2,5%, în 2010

Semne bune anul are!

Dobânzile la creditele acordate populației au scăzut cu până la 2,5%, în 2010

Anul 2010 a adus o reducere a dobânzii de referință de 1%, precum și reluarea programului „Prima Casă” cu garanții mai mari, pentru piața bancară autohtonă. Ce efecte au avut cele două măsuri, la nivelul creditelor acordate populației? Noi oferte de creditare La prima vedere, se poate observa o creștere a noilor produse bancare, de la începutul acestui an, „adaptate” condițiilor de criză. Astfel, pentru a susține reluarea creditării, Banca Transilvania a lansat oferta „Practic BT”, cu o dobândă de 14,5% pe an, dacă cel care contractează creditul prezintă un girant eligibil, respectiv 15,5%, în cazul în care se iau în considerare doar veniturile titularului. La contractare, clientul achită un comision de acordare de 2,5% din valoarea creditului și o taxă de risc de 0,5%. Pentru un credit în valoare de 20.000 lei, cu girant, contractat pe zece ani, rata lunară este de 316,6 lei, iar dobânda anuală efectivă (DAE) - 16,42%. De la 15 martie 2010, BRD Groupe Societe Generale a lansat produsul bancar în lei, „Expresso de primăvară”. Dobânda este fixă de 7% pe an, pe toată durata contractării, iar suma nu trebuie justificată în niciun fel. Pentru un credit cu valoarea maximă permisă de 60.000 lei, pe o durată de cinci ani, valoarea totală plătită de clientul BRD este de 78.855 lei. La întocmirea dosarului se ia un comision de 2,5%. În plus, taxa plătită lunar pentru gestionarea contului este de 0,35% din sold. Și Bancpost a lansat în această lună un nou produs bancar - „Sigur Acasă”, credit ipotecar cu asigurare de risc de somaj. Dobânda este fixă pentru primii trei ani începând de la 7,95% pe an, iar banca asigură plata a 12 rate de credit dacă clientul intră în șomaj. Perioada maximă de creditare este de 35 ani, iar comisionul lunar de administrare este zero. Primele semne de scădere a dobânzilor Potrivit reprezentanților BCR, instituția bancară a redus în acest an dobânzile la creditele în lei pentru persoanele fizice cu până la 2,5%. Astfel, dobânda fixă la creditul de nevoi personale „Divers Extra BCR” începe acum de la 9,9% pe an și ajunge până la 11,75% pe an, pentru clienții cu istoric bun cu BCR. Pentru persoanele fără istoric, dobânzile ajung până la 13,25% pe an. Și Raiffeisen Bank a micșorat dobânda la Flexicreditul în euro, începând de la 10% pe an. În plus, clientul poate beneficia oricând de pauză la plata a trei rate, succesive sau nu, precum și de asigurare de viață și șomaj în condiții avantajoase. La o sumă de 10.000 de euro pe șapte ani, rata lunară este 205 euro (DAE de 18,52%). Începând din această lună și până pe 14 mai, Garanti Bank va reduce dobânda cu 0,5% față de cea standard pentru orice credit, în orice valută, acordat persoanelor fizice. Intesa Sanpaolo Bank a scăzut DAE la creditele de nevoi personale cu ipotecă și pentru creditul imobiliar cu un punct procentual. Marja practicată de bancă este de 6,1% pentru creditele ipotecare în euro, respectiv 7,1% pentru creditele de nevoi personale. În așteptarea ofertelor „Prima Casă 2” Potrivit președintelui Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Șaramet, instituția a început să primească de joi, 11 martie 2010, dosare pentru noul program „Prima Casă”. BRD este printre primele bănci românești care și-a actualizat oferta pentru „Prima Casă”, adaptată la noile cerințe din 2010. Valoarea maximă a creditului poate fi de 71.250 de euro, în funcție de tipul imobilului finanțat. Nu există comision de acordare și ram-bursare anticipată, iar dobânda este de 2,4% + rata Euribor pe trei luni, pentru un contract de 20 ani, respectiv 2,65% + rata Euribor pe trei luni, pentru perioada maximă de creditare de 30 de ani. Venitul minim acceptat este de 400 de euro pe lună. De asemenea, au apărut și primele efecte ale programului pe piața creditelor ipotecare. La începutul lunii martie, Millennium Bank a lansat un nou credit pentru locuințe, cu marje începând de la 5,95% plus Euribor/Robor pe trei luni și zero comision de administrare. Clienții beneficiază și de asigurare de viață gratuită. Perioada maximă de creditare este de 30 de ani. Trendul noului an: creditele pentru mașină În încercarea de a convinge populația să se împrumute, băncile au apelat în acest an la creditele pentru achiziționarea unei mașini. Succesul programului „Rabla” a determinat băncile să lanseze noi produse speciale pentru acest tip de achiziție. Prin BCR, clientul se poate împrumuta cu până la 30.000 de euro pe o perioadă de șapte ani pentru vehiculele noi, respectiv 12.000 de euro pentru mașinile rulate. Dobânda este fixă și pornește de la 11,75% pe an, pentru creditele în euro, și ajunge până la 16%. Raiffeisen Bank oferă produsul „Mașina Ta”, fără girant și fără carte de muncă (însă cu o adeverință de salariu). Creditul este în lei, iar dobânda este de 15,79% pe an. În total, pentru un împrumut de 10.000 de euro acordat pe 84 de luni, DAE este de 22,43%. Și Unicredit Țiriac oferă credite de până la 45.000 de euro, pentru cei care vor să cumpere o mașină. Dobânda este de 12,99% pe an, pentru un împrumut în euro, respectiv 16,05% pentru lei. DAE ajunge la 14,77%, calculată pentru un contract de creditare de 5.000 de euro, pe o perioadă de șase ani (costul total este de 7.449 de euro).