Dobânzi reduse la depozitele deschise la Banca Românească

Ştire online publicată Miercuri, 01 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Banca Românească, a redus, începând din data de 30 iulie, dobânzile fixe la depozitele în lei ale populației și firmelor cu până la 0,50%, în funcție de durata constituirii. Astfel, un depozit constituit în lei la un termen de 30 de zile va fi remunerat din 30 iulie cu 6,25% pe an, față de 6,75% cât era până în prezent. De asemenea, dobânda la depozitele la 60 de zile scade de la 7% la 6,60% pe an, iar pentru cele la 90 de zile coboară de la 7,35% la 6,90% pe an. Pentru un termen de șase luni, dobânda fixă anuală acordată de bancă la un depozit în lei scade de la 7,40% la 7,05%, pentru o scadență de nouă luni, dobânda anuală coboară de la 7,50% la 7,15%, iar depozitele scadente după un an vor fi remunerate de banca cu o dobânda de 7,25% pe an, în loc de 7,75%. În cazul conturilor deschise în alte valute - euro, dolari, lire sterline sau franci elvețieni - dobânzile plătite de bancă rămân neschimbate.