Dobânzi promoţionale de la Raiffeisen Bank

Dobânzi promoționale de la Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank a anunțat că, până la sfârșitul lunii septembrie, va oferi credite imobiliare și ipotecare în lei cu o dobânda promoțională. Astfel, la împrumuturile în lei pentru cumpărarea de locuințe, case de vacanță, terenuri, ori pentru modernizarea și construirea imobilelor, clienții beneficiază de o dobândă de 5,5% pe an. De asemenea, în cazul creditului în lei pentru nevoi personale nenominalizate cu ipotecă, dobânda este de 6% pe an.