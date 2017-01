Dobânzi avantajoase la creditele în lei, de la „Eximbank”

Pe lângă finanțările oferite din fondurile de stat, „Eximbank" are în ofertă mai multe credite proprii, care se acordă pe minimum un an și maximum 15 ani. Spre exemplu, creditul de dezvoltare pentru IMM-uri poate fi contractat pentru achiziția de terenuri și clădiri și pentru efectuarea de lucrări de construcție și modernizare, fiind acordat pe o perioadă de maximum 10 ani, respectiv 5 ani, în cazul microîntreprinderilor. Valoarea maximă a împrumutului este de 1,5 milioane euro. Creditele pentru investiții este destinat finanțării proiectelor de investiții în protecția mediului, infrastructură, cercetare - dezvoltare, unități publice, formarea personalului și susținerea tranzacțiilor internaționale. Se acordă pe o perioadă de până la 15 ani, suma maximă care poate fi împrumutată fiind de 1,5 milioane euro (echivalentul în lei). Creditul pentru capital de lucru este destinat finanțării activităților curente ale firmelor mici și mijlocii, fiind acordat pe cel mult 12 luni. IMM-urile pot lua cel mult 300.000 euro. În portofoliul „Eximbank" mai sunt și credite pentru participarea la târguri și expoziții, pentru export și pentru realizarea produselor cu ciclu lung de fabricație. „Creditele acordate din fondurile proprii beneficiază de toate celelalte produse ale «Eximbank», cum ar fi compensarea dobânzii sau garanțiile în numele statului. Mai mult, creditele noastre se acordă în le și au cea mai mică dobândă de pe piață, fără să luăm în calcul compensarea de 5%", spune Ionel Ștefan, directorului general al „Eximbank" Constanța.