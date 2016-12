Dobândă mai mică pentru persoanele fizice care nu răscumpără la termen certificatele de trezorerie

Începând cu data de 1 aprilie 2014, rata dobânzii pentru certificatele de trezorerie, adresate persoanelor fizice, nerăscumpărate la termen și transformate în depozite la trezoreria statului, se reduce la 3,75% pe an, de la 6,25% pe an, a anunțat Ministerul Finanțelor Publice. Revizuirea ratei dobânzii are în vedere corelarea acesteia cu evoluțiile curente din piața monetară, precum și cu nivelul în scădere al randamentelor la titlurile de stat emise pe piața internă și al dobânzilor la depozitele bancare pe termen scurt de până la 12 luni.