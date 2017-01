Dobânda la creditele în lei a crescut cu minimum 1%

După ce creditele în euro s-au scumpit, băncile măresc dobânzile și la creditele în lei, cu 1 – 1,5%. Doar pentru început. Bancherii motivează majorarea prin faptul că leii pe care îi acordă populației „costă" mai mult acum și trebuie să amortizeze pierderile. În plus, cererea foarte mare din partea populației, care se îndatorează orbește de la o lună la alta, motivează creșterea. Evident, setea românilor de mobilă modulară de serie și diagonală mare la televizor nu putea să nu fie speculată de bănci. Totuși, nu este exclus ca în perioada imediat următoare dobânzile la creditele în lei să mai crească puțin, în ciuda faptului că Banca Națională a României (BNR) a recomandat o dobândă de 7%. În această vară, dobânda media la creditele de consum în lei era de 12,37%, față de 16%, cât era la 1 ianuarie 2007. Dobânda anuală efectivă ajungea la 18,17% pe an. La creditele ipotecare în lei, dobânda a fost de 8,6%, față de 10,3%, la 1 ianuarie. DAE ajungea la 9,5%. Cu alte cuvinte, nivelul dobânzilor ajunge, la finele lui 2007, la nivelul de început de an.