Doar trei din cele nouă bănci străine şi-au menţinut expunerea pe România

Doar trei din cele nouă bănci străine și-au menținut expunerea pe România

Ştire online publicată Miercuri, 16 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Din cele nouă bănci care s-au angajat să-și mențină expunerea pe România la nivelul din martie 2009, doar trei s-au plasat la o valoare similară sau mai mare față de reperul stabilit prin acordul de la Viena și două au menținut peste 99% din expunere, au declarat surse implicate în discuții, citate de NewsIn. Astfel, EFG Eurobank, acțio-narul majoritar al Bancpost, Alpha Bank și Volksbank este singurul grup bancar ce s-a plasat la un nivel de expunere pe România egal sau peste cel de la finalul lunii martie. Grupul elen EFG Eurobank și-a majorat expunerea pe România la 110,5%, față de finalul primului trimestru al acestui an, în condi-țiile în care banca-mamă a efectuat majorări de capital importante la Bancpost. Alpha Bank s-a plasat ușor peste valoarea-reper, ajungând cu expunerea la 101,4%, iar Volksbank a menținut-o la 100%, potrivit NewsIn. Restul băncilor au înregistrat fluctuații între 0,6 și 18 procente, expunerile lor plasându-se între 82% și 99,4% din nivelul înregistrat la 31 martie 2009. „În unele cazuri, imposibilitatea de a menține expunerea la nivelul din martie a fost determinată de epuizarea plafoanelor pentru expunerea suverană, respectiv față de statul român. Pe de altă parte, condițiile dificile și cererea redusă din piața creditului privat au făcut ca băncile să nu-și mai poată majora angajamentele pe segmentul de credit neguvernamental”, au explicat aceleași surse. Expunerea s-a corectat ușor în cazul Erste, banca-mamă a BCR ajungând după primele nouă luni din an la 99,1% din valoarea de la final de martie. În cazul National Bank of Greece (NBG), care deține Banca Românească, expunerea s-a diminuat în același interval la 99,4%, iar Raiffeisen s-a plasat la 96,3%. Scăderi mai importante de expunere au survenit la Unicredit, unde aceasta s-a redus la 82%, Societe Generale, care s-a plasat la 88% din expunerea globală și în cazul grupului elen Piraeus, care a coborât în septembrie la 92% din expunerea calculată cu șase luni în urmă. Astfel, la nivel agregat, expu-nerea globală a celor nouă grupuri bancare față de România s-a redus cu circa 4% în septembrie, pentru ca în octombrie să revină ușor, cu o diferență de 3,8% (1,2 miliarde euro).