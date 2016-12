Doar 500 de turişti au petrecut sărbătorile pascale pe litoralul românesc

Doar 500 de turiști au petrecut sărbătorile pascale pe litoralul românesc

Aproximativ 37.500 de români și-au petrecut sărbătorile de Paști din acest an într-o structură de primire turistică omologată în România și au cheltuit pentru serviciile prestate de unitățile de cazare aproape 15,2 milioane lei, potrivit datelor Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). În 2009, 48.500 de turiști și-au petrecut sărbătorile pascale în țară și au plătit peste 25,1 milioane lei. Locul întâi în topul preferințele românilor privind petrecerea sărbătorilor pascale a fost ocupat și în 2010 de pensiunile rurale, unde s-au înregistrat 15.000 de cazări oficiale (6 milioane lei), față de 18.000 acum un an (12,6 milioane lei). Pe locul doi se află stațiunile montane, iar dintre acestea cele mai solicitate au fost locațiile de pe Valea Prahovei, unde gradul de ocupare a ajuns la 40%. Aproximativ 10.000 de turiști au optat în acest an pentru destinațiile montane, unde au cheltuit pentru serviciile turistice suma de 5,5 milioane lei. Pe următoarele locuri s-au situat stațiunile balneoclimaterice (6.000 turiști) și hotelurile din marile orașe (5.000 turiști). Nici în acest an, litoralul nu a fost o destinație tradițională atractivă pentru petrecerea sărbătorilor pascale. „După experiența nefericită de anul trecut, când, la mare, au fost pregătite pentru turiști peste 3.000 de locuri de cazare încălzite, dintre care s-au rezervat numai 800, anul acesta s-au făcut rezervări numai pentru 500 de turiști, care au cheltuit pentru servicii turistice 155.000 lei”, potrivit FPTR.